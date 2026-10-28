Hà Nội đề xuất chi hơn 22.200 tỉ đồng tái thiết không gian hồ Hoàn Kiếm

Ngày 27/10, UBND TP Hà Nội trình HĐND thành phố xem xét, quyết định chủ trương đầu tư, đồng thời phê duyệt nhà đầu tư thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết và tái cấu trúc không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận.

Dự án triển khai tại hai phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam, với sơ bộ tổng mức đầu tư 22.229 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2029 theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Mục tiêu là hình thành không gian quảng trường lớn, kết nối hồ Hoàn Kiếm với quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Nhà hát Lớn, Bảo tàng Lịch sử quốc gia và các khu vực lân cận; đồng thời mở rộng không gian công cộng, tổ chức lại giao thông, phát triển không gian ngầm và phát huy giá trị di sản.

Ba dự án thành phần, tổng vốn hơn 22.000 tỷ đồng

Theo đề xuất, dự án được chia thành ba thành phần độc lập.

Dự án thành phần 1 là giải phóng mặt bằng toàn bộ khu vực thực hiện dự án, với phạm vi nghiên cứu quy hoạch khoảng 66,82ha, diện tích sử dụng đất đề xuất khoảng 30,82ha. Tổng mức đầu tư dự kiến 9.924 tỉ đồng từ ngân sách thành phố, do UBND phường Hoàn Kiếm làm chủ đầu tư.

Một góc khu vực Hồ Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Ảnh: Sông Bùi

Dự án thành phần 2 xây dựng trung tâm thương mại ngầm tại khu vực công viên, quảng trường phía đông (lô B2.5) và phía bắc Hồ Hoàn Kiếm (lô B1.3). Công trình dự kiến có 4 tầng hầm, tổng diện tích sàn hơn 82.600m², vốn đầu tư 4.611 tỉ đồng. Công ty cổ phần Bất động sản Mặt Trời Thủ đô được đề xuất làm chủ đầu tư.

Theo phương án tài chính, tiền thuê đất từ khai thác không gian ngầm dự kiến đạt khoảng 1.604 tỉ đồng, đóng góp vào nguồn thanh toán cho dự án thành phần 3.

Dự án thành phần 3 có tổng mức đầu tư sơ bộ 7.694 tỉ đồng, thực hiện theo phương thức PPP, hợp đồng BT. Các hạng mục gồm xây mới khu vực trụ sở UBND TP Hà Nội, dự kiến 3.518 tỉ đồng; cải tạo, chỉnh trang trụ sở HĐND thành phố, khoảng 268 tỉ đồng; cải tạo cảnh quan khu vực phía đông nam hồ Hoàn Kiếm, khoảng 3.908 tỉ đồng. Nhà đầu tư được đề xuất tiếp tục là Công ty cổ phần Bất động sản Mặt Trời Thủ đô.

Dự kiến dùng quỹ đất và ngân sách để thanh toán

Đối với dự án thành phần 3, Hà Nội dự kiến thanh toán bằng quỹ đất kết hợp ngân sách nhà nước và nguồn thu từ khai thác không gian ngầm; hoặc sử dụng ngân sách thu được sau đấu giá 6 khu đất.

Sáu khu đất dự kiến có tổng diện tích khoảng 7,31ha, giá trị sơ bộ 4.878 tỉ đồng, gồm khu đất tại Tràng Tiền (0,77ha), hai bên bưu điện (0,52ha), số 1-3 Tăng Bạt Hổ (2,29ha), số 5 Lê Thánh Tông (0,34ha), số 15 Hai Bà Trưng (0,09ha) và khu đất tại xã Đông Anh (3,30ha).

Thành phố cho biết có thể xem xét giao đất cho nhà đầu tư hoặc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để thanh toán dự án BT.

Đáng chú ý, UBND TP Hà Nội đề nghị Kiểm toán Nhà nước tham gia kiểm toán ngay từ giai đoạn triển khai dự án. Đây là cơ sở để rà soát, xác định tổng mức đầu tư và các khoản chi phí, bảo đảm quản lý, sử dụng nguồn lực đúng quy định, tiết kiệm và hiệu quả.