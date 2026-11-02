Iran cảnh báo Mỹ về hậu quả nếu xung đột tái bùng phát

"Một cuộc xung đột trong tương lai có thể kéo dài hơn trước đây và Tổng thống Mỹ sẽ không ở vị thế để định đoạt thời điểm hay điều kiện nhằm kết thúc nó", phát ngôn viên quân đội Iran Mohammad Akraminia cho biết hôm nay.

Bộ trưởng Quốc phòng Mehrdad Akhlaghi cùng ngày cảnh báo về "phản ứng tương xứng, mạnh mẽ và nghiêm khắc" trước mọi cuộc tấn công nhằm vào Iran. "Những kẻ gây ra mối đe dọa sẽ không thể quyết định phạm vi, thời điểm hay hậu quả từ phản ứng tự vệ của Iran", ông nói.

Hossein Mohebbi, phát ngôn viên Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), nhắc lại quan điểm mà Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei đưa ra ngày 31/10. "Iran sẽ không giới hạn địa lý trong xung đột với Mỹ, chúng tôi đã xác định một chiến trường rộng lớn để gây thiệt hại cho đối phương", ông cho biết.

Binh sĩ Iran trong cuộc tuần hành tại thủ đô Tehran ngày 18/9. Ảnh: AP

Các phát biểu được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố "Mỹ đã phá nát các cơ sở hạt nhân Iran, song còn một hoặc hai điểm cần xử lý và việc này chỉ mất 10 phút".

Tổng thống Trump đề cập đến Núi Pickaxe, cho rằng đây là mục tiêu mà Mỹ sẽ nhắm tới. Núi Pickaxe, còn gọi là Kuh-e Kolang Gaz La, nơi được cho là có cơ sở hạt nhân ngầm với biệt danh "pháo đài bất khả xuyên phá", ngoài tầm với của mọi loại vũ khí trong biên chế Mỹ hiện nay.

Lãnh đạo Mỹ cho rằng Iran muốn đạt được thỏa thuận và cuộc đàm phán đang diễn ra tốt đẹp. Tuy nhiên, ông chỉ trích Iran "không đáng tin lắm và có thể đảo ngược thỏa thuận ngay khi vừa chốt xong".

Anwar Gargash, cố vấn ngoại giao của Tổng thống Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), bày tỏ hy vọng Iran và Mỹ sẽ đạt được đột phá trong hòa đàm, khẳng định UAE đã chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất. Ông nhận định một cuộc xung đột mới sẽ không mang lại lợi ích cho khu vực.