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Người Hà Nội đổ về trải nghiệm cầu cạn, 'đường hầm thị giác' bên hồ Hoàn Kiếm

Sự kiện: Thời sự

Sau khi cầu cạn và hệ thống cổng gương bên hồ Hoàn Kiếm được đưa vào khai thác, rất đông người dân và du khách đã tới đây để 'check-in'.

Người Hà Nội đổ về trải nghiệm cầu cạn, &#39;đường hầm thị giác&#39; bên hồ Hoàn Kiếm - 1

Không gian "Dải lụa ký ức" đã được UBND phường Hoàn Kiếm triển khai tại khu vực vườn hoa và đường dạo ven bờ phía Tây hồ Hoàn Kiếm, dọc phố Lê Thái Tổ, phía Tây Nam Tháp Rùa, nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) tại Hà Nội.

Điểm nhấn của không gian này là cầu cạn được thiết kế uốn lượn theo các cây xanh và hệ thống cổng gương lạ mắt. Ngay sau khi được đưa vào hoạt động, nơi đây đã trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Người Hà Nội đổ về trải nghiệm cầu cạn, &#39;đường hầm thị giác&#39; bên hồ Hoàn Kiếm - 2

Người Hà Nội đổ về trải nghiệm cầu cạn, &#39;đường hầm thị giác&#39; bên hồ Hoàn Kiếm - 3

Người dân và du khách háo hức khi lần đạo được dạo bước trên cầu cạn để ngắm hồ Hoàn Kiếm, tranh thủ chụp ảnh "check-in" trên cầu.

Người Hà Nội đổ về trải nghiệm cầu cạn, &#39;đường hầm thị giác&#39; bên hồ Hoàn Kiếm - 4

Phía vườn cây bên dưới, các công nhân tích cực chỉnh trang các chậu cây cảnh, đồng thời bổ sung thêm cây xanh, góp phần hoàn thiện cảnh quan khu vực.

Người Hà Nội đổ về trải nghiệm cầu cạn, &#39;đường hầm thị giác&#39; bên hồ Hoàn Kiếm - 5

Bên cạnh cầu cạn, đường dạo ven bờ phía tây được bố trí một chuỗi khung gương hình chữ nhật, tạo thành "đường hầm thị giác" cho người dân và du khách.

Người Hà Nội đổ về trải nghiệm cầu cạn, &#39;đường hầm thị giác&#39; bên hồ Hoàn Kiếm - 6

Nơi đây nhanh chóng trở thành khu vực được đông đảo người dân và du khách tìm đến để chụp ảnh, tận dụng góc phản chiếu độc đáo để lưu lại những khung hình mới lạ.

Người Hà Nội đổ về trải nghiệm cầu cạn, &#39;đường hầm thị giác&#39; bên hồ Hoàn Kiếm - 7

Thu Hà (phường Hà Đông, Hà Nội) cho biết từ khi biết tin Hà Nội lắp đặt cầu cạn tại hồ Hoàn Kiếm, đây là lần thứ 2 cô tới đây để tham quan và chụp ảnh. 

"Lần trước tôi tới đây, công trình vẫn còn đang được thi công dang dở. Hôm nay, công trình đã hoàn thiện, tôi thấy đây là một điểm đến khá lý tưởng để mọi người có thể đến chụp ảnh", Thu Hà hào hứng chia sẻ.

Người Hà Nội đổ về trải nghiệm cầu cạn, &#39;đường hầm thị giác&#39; bên hồ Hoàn Kiếm - 8

Theo UBND phường Hoàn Kiếm, công trình này sẽ được đưa vào hoạt động từ nay đến hết tháng 11. Đây là công trình tạm thời, sau đó đơn vị thi công sẽ hoàn trả nguyên trạng mặt bằng.

Nườm nượp khách đến Hồ Hoàn Kiếm trải nghiệm cầu dải lụa, khung gương ngày đầu mở cửa
Nườm nượp khách đến Hồ Hoàn Kiếm trải nghiệm cầu dải lụa, khung gương ngày đầu mở cửa

Hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về check-in, khám phá không gian "Dải lụa ký ức" với thiết kế cầu cạn độc đáo trong ngày đầu tiên mở cửa 8/10.

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Theo Kiều Oanh ,Thạch Thảo ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-10/10/2026 05:00 AM (GMT+7)
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