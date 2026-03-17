Iran dọa nhắm mục tiêu vào mạng lưới hỗ trợ tàu sân bay USS Gerald Ford của Mỹ

Người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung tâm Iran Khatam al-Anbiya hôm Chủ nhật (15/3) tuyên bố, sự hiện diện của tàu sân bay USS Gerald Ford ở Biển Đỏ đặt ra mối đe dọa đối với Cộng hòa Hồi giáo Iran.

"Các trung tâm hậu cần và dịch vụ hỗ trợ cho nhóm tàu ​​sân bay USS Gerald Ford ở Biển Đỏ được coi là mục tiêu hợp pháp của lực lượng vũ trang Cộng hòa Hồi giáo Iran", quan chức này cho biết.

Theo tuyên bố, cảnh báo không chỉ nhằm vào con tàu mà còn nhắm đến cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động của nhóm tác chiến, bao gồm các cơ sở bảo trì, tiếp tế và chuỗi cung ứng hậu cần.

Tuyên bố này được IRGC đưa ra trong bối cảnh các cuộc xung đột trong khu vực leo thang sau một loạt các cuộc tấn công quân sự và hành động trả đũa liên quan đến Iran, Mỹ và Israel. Trong những tuần qua, cả hai bên đã tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào các mục tiêu quân sự, cơ sở hạ tầng và các tuyến đường vận chuyển trên khắp khu vực vùng Vịnh.

Tàu sân bay USS Gerald Ford (CVN-78), siêu tàu sân bay tiên tiến và lớn nhất của Hải quân Mỹ, đã đi qua kênh đào Suez vào ngày 6/3 và tiến vào Biển Đỏ như một phần của hoạt động tăng cường quân sự rộng lớn hơn của Mỹ trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau vụ tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran ngày 28/2.

Tàu sân bay này thường hoạt động cùng với một hạm đội tàu hộ tống, bao gồm các tàu khu trục và tuần dương hạm mang tên lửa dẫn đường, cũng như các tàu hỗ trợ cung cấp hậu cần và bảo trì.

Theo hình ảnh vệ tinh do công ty địa không gian thương mại Trung Quốc MizarVision công bố, con tàu 100.000 tấn này đang hoạt động cách bờ biển Ả Rập Xê Út khoảng 100 km, và những dấu hiệu gần đây cho thấy nó đã di chuyển đến gần cảng Jeddah hơn.

Đầu tháng này, Tư lệnh Lực lượng Không quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, Chuẩn tướng Majid Mousavi, tuyên bố lực lượng Iran đang theo dõi tàu sân bay và "chờ đợi chúng tiếp cận khu vực được chỉ định", báo hiệu sự sẵn sàng tấn công của Iran ngay khi tàu tiến vào tầm bắn.

Trước đó, IRGC đã báo cáo về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa thành công nhằm vào một tàu sân bay khác của Mỹ - USS Abraham Lincoln.

Iran luôn khẳng định các hoạt động trả đũa của nước này là hành động tự vệ chính đáng theo luật quốc tế, chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ và Israel, đồng thời tránh gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng dân sự ở các nước láng giềng.