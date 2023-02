Hà Nội: Công an thông tin vụ người phụ nữ có biểu hiện “lạ” ở chung cư

Bà Y. cầm dao đi dọc hành lang (hình ảnh trích xuất từ camera an ninh)

Ngày 6/2, mạng xã hội Facebook xuất hiện bài đăng về việc cư dân một chung cư ở phố Sài Đồng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội bày tỏ bất an về việc một người phụ nữ sinh sống tại toà chung cư này có biểu hiện bất thường. Người này thường xuyên khóc lóc, chửi bới, ném dao ra ngoài khu vực hành lang chung.

Đỉnh điểm, theo bài đăng tải có clip ghi lại cảnh người phụ nữ này dùng dao la hét, đe doạ gia đình hàng xóm sống ở căn hộ đối diện.

Liên quan đến vụ việc, cùng ngày, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an quận Long Biên cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin và đã xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo vị này, bước đầu, cơ quan công an xác định người phụ nữ nói trên tên Y, hiện đang sống tại toà chung cư ở phố Sài Đồng, phường Phúc Đồng. Người này hiện đang chăm sóc mẹ già bị tai biến nặng, nằm một chỗ, bố của bà Y. đã qua đời từ năm 2015.

“Chị Y. có biểu hiện bất thường, chúng tôi đang xác minh thông tin về người thân của chị này để liên hệ, bàn giao mẹ chị Y. cho người thân chăm sóc để có biện pháp đưa chị Y. đi khám bệnh. Tuy nhiên, hiện chưa tìm thấy người thân của chị Y. bởi lẽ chị này không có anh em ruột thịt. Quê mẹ chị Y. ở Thái Nguyên, qua xác minh cũng chưa có kết quả.

Trước mắt, Công an quận Long Biên đã chỉ đạo Công an phường Phúc Đồng tổ chức họp bàn với tổ dân phố và Ban quản lý chung cư để cắt cử người túc trực ở hành lang, đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, hạn chế tiếp xúc với chị Y. để bảo vệ an toàn của bản thân. Hiện tại, chúng tôi chưa thể đưa chị Y. đi khám, chữa bệnh vì không có ai chăm sóc người mẹ già”, vị lãnh đạo thông tin.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/ha-noi-cong-an-thong-tin-vu-nguoi-phu-nu-co-bieu-hien-la-o-chung-cu-a...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/ha-noi-cong-an-thong-tin-vu-nguoi-phu-nu-co-bieu-hien-la-o-chung-cu-a592500.html