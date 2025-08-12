Xác minh clip cặp đôi có hành động 'lạ' trên xe Mercedes

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video dài khoảng 20 giây, quay từ bên ngoài, ghi cảnh một phụ nữ ngồi ở ghế phụ xe Mercedes màu đỏ BKS 90C-139.xx có hành động 'lạ' với nam tài xế khi xe đang di chuyển. Clip này nhanh chóng thu hút sự chú ý và gây nhiều tranh cãi.

Ảnh cắt từ video clip.

Sau khi clip lan rộng, một người đã đăng tải video khác để giải thích rằng đây chỉ là “content” dàn dựng nhằm tạo clip vui, khẳng định bản thân chỉ mượn xe để quay. Tuy nhiên, lời giải thích này không làm giảm làn sóng chỉ trích. Nhiều ý kiến cho rằng hành vi trên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, phản cảm nơi công cộng và cần bị xử lý để răn đe.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình cho hay đã giao phòng chuyên môn phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh vụ việc, làm rõ cả hành vi của đôi nam nữ và nhóm quay clip đăng tải lên mạng.