Hà Nội có nơi ngập gần một mét, người dân chèo thuyền trên đường

Cấm phương tiện lưu thông qua một số điểm ngập ở ngoại thành

Trước ảnh hưởng ngập úng do mưa lớn làm ngập một số tuyến đường, Sở Xây dựng đã cấm phương tiện lưu thông và có hướng dẫn phân luồng tại các vị trí bị ngập úng thuộc địa bàn các xã: Kiều Phú, Quốc Oai, Phú Cát, An Khánh và Hưng Đạo.

Cụ thể trên địa bàn các xã Kiều Phú, Quốc Oai và Phú Cát, hiện tuyến đường 421B (81B cũ) tại Km11+460 ngập 90 cm, tuyến nhánh N1 tại Km11+400 ngập 30 cm. Để đảm bảo an toàn giao thông, Sở cấm tất cả phương tiện lưu thông qua vị trí ngập.

Các phương tiện di chuyển theo phương án sau:

- Tại Km6+700 ĐT.421B (xã Quốc Oai): Di chuyển qua Thạch Thán (DH.01) → Cầu Văn Quang → Nghĩa Hương → Đến ngã ba rẽ trái đi Hà Nội và rẽ phải đi Xuân Mai, các phương tiện di chuyển từ Xuân Mai → Quốc Oai → Đại Lộ Thăng Long.

- Tại Km16+00 ĐT.421B (Quốc Oai): Di chuyển theo hướng Xuân Mai đi theo quốc lộ 6 → đường mòn Hồ Chí Minh → đại Lộ Thăng Long → Quốc Oai.

Trên địa bàn các xã: An Khánh, Hưng Đạo, Sở Xây dựng cấm phương tiện lưu thông qua vị trí ngập tại cầu 72II do đang ngập sâu khoảng 30 cm. Phương tiện đi theo phương án sau:

- Cầu 72II đường 423 (72 cũ): Các phương tiện đi từ Quốc Oai sang Hoài Đức, Hà Đông → tại Km9+200 đường 423 rẽ trái đi Chúc Sơn hoặc rẽ phải đi đại lộ Thăng Long về Hà Đông.

- Các phương tiện từ Hà Đông, Hoài Đức qua cầu 72II đi Quốc Oai đến km 8+100 đường 423 (Bưu điện Vân Côn) rẽ phải ra đại lộ Thăng Long đi Quốc Oai.

Thời gian thực hiện cấm và tổ chức giao thông từ ngày 16/9 đến khi hết ngập.