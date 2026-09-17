Hà Nội có nơi ngập gần một mét, người dân chèo thuyền trên đường
10h hôm nay, nhiều khu vực Hà Nội vẫn mưa lớn, một số tuyến phố ở phía tây Hà Nội như Cầu Cốc ngập ngang bụng, người dân dùng thuyền di chuyển trên đường.
|
- Hà Nội mưa từ đêm qua đến 10h sáng nay, lượng mưa nhiều nơi vượt 150 mm.
- Xuất hiện hàng loạt điểm ngập ở phía tây, nam và một phần trung tâm Thủ đô.
- Khu vực quận Hoàn Kiếm, Ba Đình cũ mưa không lớn, nước rút nhanh.
- Nước tràn vào khu dân cư, nhà dân, có nơi người dân chèo thuyền trên đường.
- Nhiều trường chuyển học online, nhiều người xin nghỉ làm hoặc làm ở nhà.
- Từ 5h đến 8h30, cơ quan khí tượng hai lần cảnh báo Hà Nội tiếp tục mưa giông.
- Lũ sông Bùi và Tích lên báo động 3, hơn 370 hộ dân ngoại thành bị ngập.
- 36 trạm bơm được huy động hút nước chống ngập.
- Dự báo Hà Nội hôm nay mưa phổ biến 30-60 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm.
Gần trưa, đường Tố Hữu nối phường Từ Liêm với Hà Đông vẫn ngập sâu gần nửa mét, nước rút chậm. Nước tràn lên vỉa hè, đường nhánh khiến dòng phương tiện chật vật di chuyển.
Nước ngập sâu khiến phương tiện qua khu vực Tố Hữu rối loạn. Ảnh: Phạm Chiểu
Xe máy, ôtô "lội nước" trên đường Tố Hữu. Ảnh: Phạm Chiểu
Ôtô di chuyển trong dòng nước ngập gần hết bánh xe. Ảnh: Phạm Chiểu
Trước ảnh hưởng ngập úng do mưa lớn làm ngập một số tuyến đường, Sở Xây dựng đã cấm phương tiện lưu thông và có hướng dẫn phân luồng tại các vị trí bị ngập úng thuộc địa bàn các xã: Kiều Phú, Quốc Oai, Phú Cát, An Khánh và Hưng Đạo.
Cụ thể trên địa bàn các xã Kiều Phú, Quốc Oai và Phú Cát, hiện tuyến đường 421B (81B cũ) tại Km11+460 ngập 90 cm, tuyến nhánh N1 tại Km11+400 ngập 30 cm. Để đảm bảo an toàn giao thông, Sở cấm tất cả phương tiện lưu thông qua vị trí ngập.
Các phương tiện di chuyển theo phương án sau:
- Tại Km6+700 ĐT.421B (xã Quốc Oai): Di chuyển qua Thạch Thán (DH.01) → Cầu Văn Quang → Nghĩa Hương → Đến ngã ba rẽ trái đi Hà Nội và rẽ phải đi Xuân Mai, các phương tiện di chuyển từ Xuân Mai → Quốc Oai → Đại Lộ Thăng Long.
- Tại Km16+00 ĐT.421B (Quốc Oai): Di chuyển theo hướng Xuân Mai đi theo quốc lộ 6 → đường mòn Hồ Chí Minh → đại Lộ Thăng Long → Quốc Oai.
Trên địa bàn các xã: An Khánh, Hưng Đạo, Sở Xây dựng cấm phương tiện lưu thông qua vị trí ngập tại cầu 72II do đang ngập sâu khoảng 30 cm. Phương tiện đi theo phương án sau:
- Cầu 72II đường 423 (72 cũ): Các phương tiện đi từ Quốc Oai sang Hoài Đức, Hà Đông → tại Km9+200 đường 423 rẽ trái đi Chúc Sơn hoặc rẽ phải đi đại lộ Thăng Long về Hà Đông.
- Các phương tiện từ Hà Đông, Hoài Đức qua cầu 72II đi Quốc Oai đến km 8+100 đường 423 (Bưu điện Vân Côn) rẽ phải ra đại lộ Thăng Long đi Quốc Oai.
Thời gian thực hiện cấm và tổ chức giao thông từ ngày 16/9 đến khi hết ngập.
Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết ngay khi xuất hiện mưa, đơn vị đã vận hành 36 trạm bơm trên toàn thành phố để hạ mực nước trên hệ thống, trong đó có các trạm lớn như Yên Sở, Bắc Thăng Long - Vân Trì, Cổ Nhuế, Đồng Bông 1, 2, 3 và hàng loạt trạm bơm ở các hầm chui Lê Văn Lương, nút giao Thanh Xuân, nút giao Trung Hòa...
Trước đó từ 15h45 hôm qua, Công ty Thoát nước Hà Nội mở đập Thanh Liệt hỗ trợ hạ mực nước sông Nhuệ, Bùi, Tích và sông Đáy. Khi khu vực nội đô xuất hiện mưa từ 22h30, đơn vị đã vận hành đập Cầu Quang và đập Thanh Liệt, ưu tiên bảo đảm an toàn thoát nước đô thị.
Người phụ nữ bình thản ngồi xem điện thoại trước cửa nhà, trong khi ngoài đường Phú Mỹ ngập sâu gần hết bánh xe máy. Ảnh: Văn Ngọc
Khu vực đường làng Phú Mỹ, Từ Liêm nhìn từ trên cao. Video: Văn Ngọc
Phố Cầu Cốc, phường Tây Mỗ, vốn là vùng ngoại thành phía tây Hà Nội, nằm trên lưu vực sông Nhuệ. Khu vực này hệ thống thoát nước chưa đồng bộ nên hay bị ngập sâu.
Từ đêm qua đến sáng nay mưa liên tục khiến phố Cầu Cốc có đoạn ngập gần mét. Người dân phải di chuyển bằng thuyền.
Người phụ nữ cho hàng vào thùng xốp, lội bộ giữa phố Cầu Cốc. Ảnh: Hoàng Giang
Học sinh được nghỉ học do mưa lớn. Ảnh: Hoàng Giang
Do phố ngập sâu, người đàn ông dùng thuyền mua thực phẩm cho gia đình. Ảnh: Hoàng Giang
Phố Cầu Cốc, phường Tây Mỗ, nước ngập hơn nửa mét, tràn vào nhà dân. Hàng loạt cửa hàng mặt phố phải đóng cửa, kê dọn đồ lên cao.
Nước ngập hơn nửa mét ở phố Cầu Cốc, phường Tây Mỗ. Ảnh: Hoàng Giang
Các cửa hàng mặt phố đều bị ngập. Ảnh: Hoàng Giang
Đêm qua, người dân thức trắng để kê cao hàng hóa, nhưng một số vẫn ngập. Ảnh: Hoàng Giang
Phố Ngọa Long, phường Tây Tựu, ngập hơn 50cm. Tại khu vực ngõ 1, nước tràn vào nhà dân, trẻ em không thể đến trường. Ảnh: Thế Bằng
Anh Bùi Đức Hoàng ở phố Ngọa Long cho biết hôm nay đã xin nghỉ làm. Trẻ không thể ra ngoài chơi nên bố con, bà cháu tìm cách giải khuây chờ nước rút. Ảnh: Thế Bằng
"Sáng nay bạn bè đồng loạt nhắn hỏi vịnh Hoa Bằng ổn không? Khu vực này cứ mưa to là gần như không thể thoát ngập", chị Lan Anh, cư trú gần 30 năm ở phố Hoa Bằng, Cầu Giấy, cho hay. Người phụ nữ ngồi trong nhà nghe tiếng xe máy lao giữa dòng nước "kêu ục ục" rồi tắt tiếng liền biết ngay chết máy.
Nửa đêm qua, gia đình chị từ sân bay trở về thì thấy nước đã tràn vào sân, dâng đến bậc tam cấp khoảng 20 cm. Cả nhà quýnh quáng chuyển xe máy, xe đạp vào nhà, lấy giẻ nhét khe cửa đề phòng nước tiếp tục dâng cao tràn vào tầng 1.
Người mẹ cả đêm ngủ chập chờn vì nghe mưa lớn, sợ lụt. Sáng trở dậy thấy nước đã dâng cao hơn 30 cm, chị xin làm việc tại nhà, con xin học online, buổi trưa vét tủ lạnh có gì ăn nấy. Chị xác định các ngõ phố xung quanh sẽ ngập sâu hơn nhà, bởi chị đã nâng nền, tôn cao.
Người dân di chuyển trên phố Hoa Bằng. Ảnh: Người dân cung cấp
Ngập ở khu vực ngõ 54 Hoa Bằng. Video: Người dân cung cấp
Đường Cầu Diễn, phường Tây Tựu, đoạn qua ga Minh Khai, ngập sâu khiến giao thông tê liệt ở cả hai chiều ra vào nội đô. Dòng xe ùn tắc chờ đi qua chỗ ngập kéo dài nhiều km.
Đường Cầu Diễn nằm trên quốc lộ 32, có tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội chạy qua. Phần trụ cầu đường sắt cao ráo hơn nên phương tiện dồn về đó. Ảnh: Thế Bằng
Nhiều người đi xe máy chôn chân giữa trời mưa. Ảnh: Thế Bằng
Cả trăm ôtô xếp hàng dài. Ảnh: Thế Bằng
Nhiều nhà dân hai bên đường Phú Diễn thiết kế tấm sắt cao gần một mét chắn nước tràn vào. Ảnh: Thế Bằng
Theo Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội), đến 7h hôm nay mưa lũ làm trên 370 hộ với 2.550 người dân tại các phường, xã Quảng Bị, Chương Mỹ, Phúc Sơn, Xuân Mai bị ngập, trong đó 122 người phải sơ tán đến nơi an toàn.
Hàng nghìn mét đê, bờ bao bị ngập tràn, trong đó xã Mỹ Đức 1.500 m; xã Xuân Mai 1.200 m đê Bùi 2, đê Đồng Trối; xã Kiều Phú 200 m tuyến bờ bao từ Trường THPT Minh Khai đi thôn Muôn Ro; xã Quảng Bị 100 m.
Bộ đội, dân quân đang hộ đê sông Bùi, đoạn qua Xuân Mai. Ảnh: Nguyễn Linh
Mưa lớn làm mực nước sông, hồ dâng cao. Đến sáng 17/9 mực nước các sông chính như sông Đà, Hồng, Đuống hiện vẫn thấp hơn báo động 1; sông Cầu, Cà Lồ đang dưới báo động 1.
Mực nước sông Tích lên báo động 3 tại trạm Kim Quan và trạm Vĩnh Phúc; sông Bùi lên báo động 3 tại trạm Yên Duyệt; sông Đáy lên báo động 2 tại trạm Ba Thá; sông Nhuệ lên báo động 2 tại trạm Đồng Quan.
Mực nước tại các hồ thủy lợi đang vượt ngưỡng tràn, gồm: Suối Hai, Tân Xã, Xuân Khanh, Đồng Quan, Đền Sóc, Ban Tiện, Kèo Cà, Quan Sơn, Miễu, Văn Sơn, Đồng Sương.
Để ứng phó, các đơn vị thủy lợi đã vận hành hệ thống bơm tiêu. Toàn thành phố hiện đang vận hành 214 trạm, tổng công suất tương ứng trên 3 triệu m3/h.
Nước sông Bùi tràn qua đê ngày 16/9. Ảnh: Nguyễn Linh
Các tuyến đường quanh khu đô thị Nam An Khánh phường Tây Mỗ vẫn ngập 30-40 cm, nhiều xe chết máy.
Đến trường từ 6h45 để đón học sinh, chị Thu Huyền và Thu Phương, giáo viên trường mầm non ở Khu đô thị Nam An Khánh cho biết phụ huynh vẫn phải đi làm nên dù mưa ngập vất vả các cô cũng cố gắng tới trường trông các bé.
Xe cứu hộ ôtô chết máy ở phường Tây Mỗ. Ảnh: Hoàng Giang
Nước lênh láng một góc khu đô thị Nam An Khánh. Ảnh: Hoàng Giang
Chị Thu Huyền và Thu Phương, giáo viên trường mầm non ở Khu đô thị Nam An Khánh đội mưa, đón học sinh đến lớp. Ảnh: Hoàng Giang
Lúc 8h50, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết qua theo dõi ảnh vệ tinh, định vị sét và radar thời tiết, mây đối lưu đang hoạt động trên nhiều khu vực của Hà Nội và có xu hướng phát triển, mở rộng.
Trong khoảng 3 giờ tới, các khu vực Bát Tràng, Long Biên, Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Vĩnh Tuy, Hoàng Mai, Tương Mai, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Kim Liên, Phương Liệt, Định Công, Từ Liêm, Xuân Phương, Sơn Đồng, Dương Hòa, Hát Môn, Hương Sơn, Mỹ Đức... có khả năng xuất hiện mưa rào và giông.
Sau đó, vùng mây giông có thể ảnh hưởng đến Bồ Đề, Hồng Hà, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Thanh Xuân, Khương Đình, Thanh Liệt, Hoàng Liệt, Đại Thanh, Tây Phương, Thạch Thất, Phúc Thọ, Phúc Lộc, Sơn Tây, Tùng Thiện, Đoài Phương, Hồng Sơn, Hòa Xá và các khu vực khác của thành phố.
Trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh và khả năng xuất hiện mưa đá.
Sau 3 ngày liên tiếp đi làm muộn do ảnh hưởng của đợt mưa, sáng nay chị Thùy Linh rời nhà sớm nửa tiếng, từ 6h45 để tránh ùn tắc cao điểm. Song quãng đường 7 km từ Cầu Giấy đến Ngã Tư Sở liên tục phải dừng chờ, giảm tốc. Phố Thái Hà nhiều đoạn ngập sâu, lại đang sửa vỉa hè, nhiều phương tiện dồn sang hướng Yên Lãng - Thái Thịnh khiến dòng xe nối dài, ùn ứ.
Đến cơ quan lúc 8h10, chị Linh vẫn bị muộn chấm công 10 phút. Một số đồng nghiệp của chị trong tình cảnh tương tự, có người chủ động mang theo quần áo để thay.
Người dân chật vật di chuyển trên phố Thái Hà sáng nay. Ảnh: Huy Mạnh
Tương tự, anh Trần Thanh Hải từ Cầu Giấy đi làm cũng chật vật di chuyển qua nhiều điểm ngập. Qua phố Huỳnh Thúc Kháng gặp đoạn ngập 30 cm, xe bị chết máy, anh phải dắt bộ hơn một km, tới Thái Hà lại tiếp tục di chuyển giữa biển nước.
Phố Thái Hà mênh mông nước. Video: Huy Mạnh
Nhiều tuyến phố thuộc phường Hoàn Kiếm, Hoàng Mai như Phùng Hưng, Nguyễn Khuyến, Phan Bội Châu, Lý Thường Kiệt... sáng nay khá khô ráo.
Phố Phùng Hưng khá thông thoáng sáng nay. Ảnh: Giang Huy
Phố Nguyễn Khuyến cũng khô ráo. Ảnh: Giang Huy
Khu vực phường Hoàn Kiếm không có điểm ngập. Ảnh: Giang Huy
Đường Vĩnh Hoàng, phường Vĩnh Hưng có lúc ngập sâu nhưng đến hơn 8h đã hết ngập. Ảnh: Giang Huy
Mưa lớn làm xuất hiện hàng loạt điểm ngập, đặc biệt trên đường Phạm Hùng, nút giao Mai Dịch, phường Cầu Giấy. Tài xế chuyển hướng lưu thông trên vành đai 3 trên cao khiến tuyến đường này ùn ứ.
Lúc 8h, xe ùn tắc kéo dài nhiều km trên vành đai 3 trên cao đoạn qua đường Phạm Văn Đồng. Ảnh: Anh Phú
Video: Anh Phú
Khu vực đường Mỹ Đình vẫn mưa lớn, nhiều nơi ngập sâu 30 cm. Gần đó các trường THCS Tây Mỗ và THPT Đại Mỗ, phường Tây Mỗ cũng ngập sâu nửa mét, nhiều phương tiện dắt bộ.
Anh Đinh Văn Ngọc, 26 tuổi, ở phường Tây Mỗ, cho biết tìm nhiều đường nhưng chưa thể ra khỏi khu gần nhà. "Sáng nay tôi nộp hồ sơ du học ở Cầu Giấy nhưng dự kiến muộn nên phải nhờ người hỗ trợ", anh Ngọc nói.
Mưa trắng trời trên đường Mỹ Đình, nhiều xe chết máy. Ảnh: Ngọc Ngọc
Người dân dắt xe chết máy ở khu vực phường Tây Mỗ. Ảnh: Hoàng Giang
Nhiều xe chết máy ở phường Tây Mỗ. Ảnh: Hoàng Giang
Nước ngập mênh mông ở phường Tây Mỗ. Ảnh: Hoàng Giang
Lê Thị Thắm và Nguyễn Thị Nga cùng ở phường Tây mỗ sáng nào cũng chạy bộ 12 đến 13 km dù nắng hay mưa. "Ngập sâu nhiều điểm khiến thời gian chạy và cung đường chạy khó khăn hơn nhưng chúng tôi vẫn làm vì theo thói quen, duy trì sức khỏe", chị Nga nói.
Người dân dắt xe chết máy trên phố Thái Hà. Lúc 5h30, khu vực này có đoạn ngập sâu gần một mét. Ảnh: Huy Mạnh
Phố Thái Hà đặt máy bơm thoát nước nhưng bơm không kịp. Ảnh: Huy Mạnh
Quốc lộ 6 ngập từ Do Lộ đến cổng bến xe Yên Nghĩa, phường Hà Đông, trong đó đoạn tại bến xe ngập gần hết mặt đường, vị trí sâu nhất hơn 50 cm. Dòng xe len lỏi đi làn ngoài cùng sát giải phân cách, giao thông ùn tắc khoảng 2 km.
Quốc lộ 6 đoạn cổng bến xe Yên Nghĩa ngập gần hết mặt đường. Ảnh: Gia Chính
Quốc lộ 6 đoạn cổng bến xe Yên Nghĩa, gần ga đường sắt tuyến Cát Linh - Hà Đông, ngập gần hết mặt đường. Ảnh: Gia Chính
Đường Phạm Tu hướng đi Bệnh viện K và quốc lộ 70, huyện Thanh Trì cũ, ngập sâu khoảng 30 cm. Lực lượng chức năng căng rào cảnh báo người dân di chuyển vào.
Đường Phạm Tu ngập sâu, xe máy phải đi vào làn đường ôtô tranh ngập. Ảnh: Phạm Chiểu
Một số ôtô đỗ ven đường hiện ngập gần hết bánh xe. Ảnh: Phạm Chiểu
Ôtô chết máy giữa đường. Ảnh: Phạm Chiểu
Người dân đi bộ trên đường Phạm Tu. Ảnh: Phạm Chiểu
Phố Dương Đình Nghệ và hầm chui gần Bảo tàng Quân sự Việt Nam hiện ngập khoảng 40 cm, lực lượng chức năng phải rào chắn, hạn chế phương tiện qua lại.
Nước cuồn cuộn trên phố Dương Đình Nghệ. Ảnh: Anh Phú
Lực lượng chức năng hạn chế phương tiện qua đoạn ngập trên phố Dương Đình Nghệ. Ảnh: Anh Phú
Khu vực hầm chui gần Bảo tàng Quân sự Việt Nam hiện ngập khoảng 40 cm, các phương tiện di chuyển qua trụ sở Tổng cục Công nghiệp quốc phòng. Ảnh: Hoàng Giang
Lực lượng chức năng điều tiết giao thông trước khu vực hầm chui gần Bảo tàng Quân sự Việt Nam. Ảnh: Hoàng Giang
Các phương tiện di chuyển qua trụ sở Tổng cục Công nghiệp quốc phòng. Ảnh: Hoàng Giang
Đường Phạm Hùng, đoạn trước tòa nhà Keangnam lúc hơn 7h ngày 17/9. Video: Văn Phú
Phố Phùng Khoang, phường Hà Đông và đường Mỹ Đình, phường Từ Liêm hiện ngập sâu 30-40 cm. Nhiều người dắt xe ra khỏi nhà thì bị ngập nên đành quay về xin nghỉ học, nghỉ làm. Một số học sinh đến trường từ sớm, nhưng đến nơi trường cho nghỉ hoặc chuyển sang học online nên cũng phải quay về trong mưa.
Mưa lớn trên phố Phùng Khoang, người dân phải dắt xe vào hai bên lề đường tránh ngập. Ảnh: Hoàng Giang
Phụ huynh chở con đi làm trong mưa ngập trên đường Mỹ Đình. Ảnh: Thế Bằng
Học sinh trường Tiểu học Mỹ Đình 2 dắt xe về nhà vì được thông báo nghỉ học. Ảnh: Thế Bằng
Xe nối dài trên đường Mỹ Đình. Ảnh: Thế Bằng
Lúc 7h, đường Lương Thế Vinh, phường Thanh Xuân, ngập sâu 30-50 cm, nhiều phương tiện chết máy.
Nước lênh láng trên đường Lương Thế Vinh sáng nay. Ảnh: Hoàng Giang
Nhiều người phải dắt xe chết máy tạm vào hai bên vỉa hè đường. Ảnh: Hoàng Giang
Công ty Thoát nước Hà Nội ghi nhận lượng mưa ở trạm đo Mai Dịch, phường Phú Diễn, đến 3h hôm nay là 64 mm, tuy nhiên tuyến đường Doãn Kế Thiện vẫn ngập khoảng 40 cm.
Đường Doãn Kế Thiện ở phường Phú Diễn ngập khoảng 40 cm. Video: Lộc Chung
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết từ sáng sớm đến hết đêm 17/9, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và phía nam Phú Thọ tiếp tục mưa 40-80 mm, cục bộ trên 130 mm.
Tại Hà Nội, qua ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và radar thời tiết, một số ổ mây đối lưu đang hình thành và phát triển. Vùng mây có xu hướng di chuyển chậm từ đông nam lên tây bắc và mở rộng sang các khu vực lân cận.
Trong 10 phút đến 3 giờ tới (tính từ 6h30), Hà Nội có khả năng tiếp tục xuất hiện mưa rào và giông, tập trung tại một số khu vực như Dương Nội, An Khánh, Yên Lãng, Hà Đông, Phú Lương, Thanh Oai, Mỹ Đức, Hương Sơn, Kiến Hưng, Chương Mỹ, Khương Đình và Láng. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Ngoài ra, ngày và đêm nay, các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa rào, giông, lượng 15-30 mm, cục bộ trên 70 mm. Chiều tối và tối, khu vực từ Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ mưa 10-30 mm, cục bộ trên 60 mm.
Từ ngày 18/9, mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có xu hướng giảm dần.
Theo số liệu quan trắc, từ 19h ngày 16/9 đến 3h ngày 17/9, lượng mưa tại nhiều khu vực Hà Nội đặc biệt lớn như Từ Liêm 199 mm, Hai Bà Trưng 190 mm, Cầu Giấy 182 mm, Yên Sở 164 mm và Thanh Liệt 153 mm.
Số liệu quan trắc lượng mưa từ 19h đêm qua đến 3h sáng nay của Công ty Thoát nước Hà Nội.
Mưa lớn trong đêm khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân sáng nay. Cụ thể, cửa ngõ phía tây Hà Nội, trên quốc lộ 6, đoạn từ Do Lộ đến cổng bến xe Yên Nghĩa ngập trên 30 cm, nước chiếm gần hết bốn làn đường. Phương tiện phải dồn vào làn ngoài cùng để di chuyển, giao thông qua khu vực ùn ứ.
Trên đại lộ Thăng Long, hướng vào trung tâm thành phố, đoạn qua khu vực An Khánh ngập trên 50 cm, phương tiện gầm thấp không thể di chuyển. Một số xe máy phải chuyển hướng, đi vào cao tốc.
Đường Doãn Kế Thiện - Phú Diễn ngập 40-50 cm sáng nay. Ảnh: Lộc Chung
Một số tuyến khác cũng ngập sâu như đường Láng Hạ đoạn rẽ ra Thái Hà, đường Cầu Bươu, Phùng Hưng (đoạn từ Cầu Đen đến Cầu Trắng), khu vực ngã ba Xa La - Phạm Tu, đường Văn Tiến Dũng, Phúc La... Cảnh sát giao thông tạm thời phân luồng, hướng dẫn phương tiện qua các khu vực này.
Tại số 10 Phạm Hùng, nước ngập khoảng 30 cm. Đoạn trước sân vận động Mỹ Đình, hướng đi Trần Hữu Dực, cũng ngập. Cảnh sát giao thông đã tháo rào để phương tiện di chuyển qua khu vực phía trước khán đài B.
Đường Tân Tây Đô ngập nặng, phương tiện không thể di chuyển. Khu vực cổng khu đô thị Nam An Khánh cũng ngập. Cầu Vĩnh Tuy, hướng vào trung tâm thành phố, ùn tắc kéo dài.
Khu đô thị Văn Phú, Hà Đông lúc 7h hôm nay. Ảnh: Hoài Thu
Mưa lớn kéo dài suốt đêm khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu trong sáng 17/9. Nhiều xe chết máy, ô tô chật vật di chuyển qua dòng nước, trong khi...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-17/09/2026 06:27 AM (GMT+7)