Nhiều điểm ngập sâu, phụ huynh cõng con đến trường, vượt ngập đi làm

Từ đêm qua đến sáng nay, nhiều khu vực Hà Nội mưa trên 150 mm, làm xuất hiện hàng loạt điểm ngập ở Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy..., ảnh hưởng giao thông, sinh hoạt của người dân.

Tại khu vực An Khánh, nước ngập cao khoảng 40-50 cm.

Ô tô chật vật di chuyển qua dòng nước ngập sâu trên đường Lê Trọng Tấn tại khu đô thị Geleximco.

Hàng dài phương tiện nối đuôi di chuyển chậm qua đoạn đường ngập sâu. Nhiều người dò dẫm để tránh những vị trí có thể gây nguy hiểm.

Phố Triều Khúc ngập sâu hàng trăm mét, người dân bì bõm lội nước đến trường, đi làm trong mưa lớn.

Học sinh lội qua đoạn ngập để đến trường, có điểm nước dâng cao gần đầu gối.

Phụ huynh cõng con đến trường trong cảnh tuyến phố chìm trong biển nước sau mưa lớn.

Tại ngõ Đỗ 99 Hoa Bằng và ngõ chợ 90 Hoa Bằng, nước ngập sâu khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn.

Ông Vũ Hồ Thọ, ở số nhà 38, ngõ Đỗ 99 Hoa Bằng, cho biết trận mưa lớn kéo dài suốt đêm khiến nước tràn vào nhà. Theo ông, nước bắt đầu rút dần từ khoảng 1h30 đến 7h sáng, nhưng vẫn còn ngập sâu trong khu vực.

Dù nước ngập ngang xe máy, người chở hàng cố xoay xở để kịp giao chuyến sớm.

Trên đường Lương Thế Vinh, nước ngập khoảng 30 - 40 cm, nhiều xe máy chết máy khi cố gắng di chuyển qua.

Nước dâng cao trên mặt đường khiến việc lưu thông của các phương tiện công cộng và người dân gặp nhiều khó khăn

Dòng phương tiện nối dài trên tuyến phố ngập nước.

Bên cạnh các khu vực ngập sâu thì một số nơi tình trạng phương tiện lưu thông "dễ thở hơn".

Cầu vượt Ngọc Khánh - Nguyễn Chí Thanh, tình trạng ngập nhẹ, các phương tiện vẫn có thể di chuyển qua khu vực.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết Hà Nội hôm nay tiếp tục trạng thái mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo hôm nay Hà Nội tiếp tục mưa lớn

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết tại Hà Nội, qua ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và radar thời tiết, một số ổ mây đối lưu đang hình thành và phát triển. Vùng mây có xu hướng di chuyển chậm từ đông nam lên tây bắc và mở rộng sang các khu vực lân cận.

Trong 10 phút đến 3 giờ tới (tính từ 5h), Hà Nội có khả năng tiếp tục xuất hiện mưa rào và giông, tập trung tại một số khu vực như Dương Nội, An Khánh, Yên Lãng, Hà Đông, Phú Lương, Thanh Oai, Mỹ Đức, Hương Sơn, Kiến Hưng, Chương Mỹ, Khương Đình và Láng. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ sáng sớm đến hết đêm 17/9, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và phía nam Phú Thọ tiếp tục mưa 40-80 mm, cục bộ trên 130 mm. Chiều tối, khu vực từ Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ mưa 10-30 mm, cục bộ trên 60 mm.

Từ ngày 18/9, mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có xu hướng giảm dần.