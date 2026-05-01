Hà Nội cho phép xe bán tải hoạt động cả ngày

Theo Quyết định số 52/2026 ngày 30/4, UBND TP Hà Nội bổ sung điểm g khoản 2 của Quyết định 1/2026 quy định các loại ôtô tải pickup được phép hoạt động 24/24h. Xe kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng đến 29 chỗ cũng được phép hoạt động 24/24h.

Xe hợp đồng chở khách trên 29 chỗ, ôtô khách giường nằm chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm. Trường hợp hoạt động trong giờ cao điểm phải được Công an thành phố chấp thuận bằng văn bản.

UBND TP Hà Nội quy định các loại ôtô tải dưới 2 tấn chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm (giờ cao điểm sáng 6h-9h và chiều 16h - 19h30). Trường hợp hoạt động trong giờ cao điểm phải được Công an thành phố chấp thuận bằng văn bản.

Các loại ôtô tải chuyên dùng, ôtô chuyên dùng như ôtô xitéc (chở xăng dầu, chở khí), chở xe, chở bùn, quét đường, hút chất, bơm bêtông, cần cẩu... chỉ được phép hoạt động từ 21h đến 6h sáng hôm sau.

Quyết định mới có hiệu lực từ ngày 30/4.

Đầu tháng 4, Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất không hạn chế giờ hoạt động của xe bán tải. Theo Sở này, khảo sát cho thấy xe bán tải có khối lượng, kích thước tương đương ôtô không quá 9 chỗ và số lượng tham gia giao thông không lớn, nên tác động đến ùn tắc trong giờ cao điểm không đáng kể. Vì vậy, liên ngành đề xuất điều chỉnh Quyết định 01/2026 theo hướng bỏ hạn chế khung giờ với dòng xe này.

Một mẫu Ranger lăn bánh ở Hà Nội. Ảnh: Minh Quân

Sở Xây dựng cho biết việc này đã được cân nhắc kỹ lưỡng qua các lần đối thoại, tiếp thu ý kiến từ đại diện lãnh sự quán Mỹ, hãng xe Ford, Hiệp hội các nhà sản xuất xe ôtô Việt Nam (VAMA), VinFast...

Theo Quyết định 01/2026 của UBND TP Hà Nội được ban hành đầu năm, các loại xe tải thông dụng có khối lượng toàn bộ dưới hai tấn chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm. Các loại xe tải thông dụng có khối lượng toàn bộ từ hai tấn trở lên chỉ được phép hoạt động từ 21h đến 6h sáng hôm sau.

Văn bản này đã ảnh hưởng sâu rộng đến người dùng và hoạt động kinh doanh của các hãng xe, đại lý. Nhiều người dùng bán tải cho biết chưa biết xoay xở thế nào khi xe bị hạn chế hoạt động ở Thủ đô.

Những dòng bán tải phổ thông hiện nay được quy định là "xe tải pick-up cabin kép" theo Thông tư 53/2024 của Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) về phân loại phương tiện xe cơ giới, tức thuộc nhóm xe tải thông dụng và có khối lượng toàn bộ trên hai tấn. Do đó, theo Quyết định 01, những mẫu xe này bị giới hạn về khung giờ hoạt động, tức chỉ được vào thành phố từ 21h đến 6h sáng hôm sau.