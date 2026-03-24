Vì sao có xe bán tải bị cấm theo giờ, có xe không, Cục Đăng kiểm nói rõ tiêu chí phân loại

Thời gian gần đây, quy định hạn chế xe tải vào nội đô tại một số địa phương khiến nhiều chủ xe bán tải băn khoăn khi cùng kiểu dáng nhưng có xe được đi như ô tô con, có xe lại bị quản lý như xe tải.

Liên quan đến vấn đề trên, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết việc phân loại phương tiện không dựa vào tên gọi "xe bán tải" mà căn cứ theo tiêu chí kỹ thuật được quy định trong của Thông tư số 53/2024/TT-BGTVT.

Theo Cục Đăng kiểm, trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành không có khái niệm "xe bán tải", mà chỉ có hai loại là ô tô con pickup và ô tô tải pickup. Việc phân loại được xác định dựa trên kết cấu xe, tỷ lệ giữa khối lượng hàng hóa cho phép chở so với khối lượng người được phép chở, cùng với diện tích hữu ích của thùng hàng. Nếu diện tích sàn thùng hàng từ 1 mét vuông trở lên và tỷ lệ khối lượng hàng hóa đáp ứng quy định, phương tiện được xác định là ô tô tải pickup.

Cơ quan đăng kiểm cho biết tiêu chí này không phải quy định mới mà đã được xây dựng từ Tiêu chuẩn quốc gia ban hành từ năm 2003, sau đó được sửa đổi, bổ sung vào các năm 2007 và 2010, đồng thời được dẫn chiếu trong nhiều văn bản pháp luật liên quan đến nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp và kiểm định xe cơ giới. Thông tư số 53/2024 hiện hành tiếp tục kế thừa các tiêu chí này để áp dụng thống nhất trong quản lý phương tiện.

Trên thực tế, nhiều người sử dụng xe với mục đích gia đình nhưng sau khi đăng kiểm mới biết phương tiện bị xếp vào nhóm xe tải và phải chịu hạn chế về thời gian lưu thông. Cục Đăng kiểm cho rằng khi cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, cơ quan chức năng đã ghi rõ loại phương tiện là ô tô con pickup hoặc ô tô tải pickup.

Ngoài ra, xe tải pickup có niên hạn sử dụng 25 năm như các loại xe tải khác, trong khi ô tô con pickup không bị khống chế niên hạn, nên người mua có thể nhận biết ngay từ giấy tờ và giá bán.

Cục Đăng kiểm khuyến cáo người dân khi mua xe cần kiểm tra rõ loại phương tiện được ghi trong giấy chứng nhận chất lượng hoặc giấy kiểm định để lựa chọn phù hợp nhu cầu sử dụng, tránh phát sinh vướng mắc về lưu thông sau này.

Cục Đăng kiểm cũng khẳng định việc hạn chế xe tải vào nội đô không thuộc thẩm quyền của cơ quan đăng kiểm mà do cơ quan quản lý đường bộ và chính quyền địa phương quy định. Vì vậy, những thay đổi gần đây khiến xe pickup bị hạn chế lưu thông chủ yếu xuất phát từ quy định tổ chức giao thông, không phải do thay đổi cách phân loại phương tiện.

Liên quan đến phản ánh cho rằng một số hãng xe hạ tải trọng xuống dưới 950 kg để tránh bị coi là xe tải, Cục Đăng kiểm cho biết tiêu chí phân loại không dựa vào mức tải trọng này mà dựa trên tổng thể kết cấu và các thông số kỹ thuật. Để một mẫu xe được đưa ra thị trường phải trải qua quá trình thử nghiệm, chứng nhận chất lượng, kiểm tra trong sản xuất hoặc nhập khẩu, đồng thời chịu sự điều chỉnh của chính sách thuế khác nhau, nên không thể tùy ý thay đổi thông số trên giấy tờ.

Đối với đề xuất điều chỉnh lại cách phân loại xe pickup trong bối cảnh nhiều địa phương siết xe tải vào nội đô, Cục Đăng kiểm cho rằng quy định hiện nay đã được áp dụng ổn định trong nhiều năm và là cơ sở cho chính sách thuế, kiểm định, sản xuất và quản lý giao thông. Nếu sửa đổi cần đánh giá tác động tổng thể, bảo đảm phù hợp với pháp luật hiện hành và thông lệ quốc tế.

Cơ quan này cũng cho biết theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, không được phép cải tạo xe chở hàng thành xe chở người, nên xe đã đăng ký là ô tô tải pickup không thể chuyển sang ô tô con pickup.