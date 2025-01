Hà Nội cho phép các phương tiện rẽ phải liên tục tại nhiều nút giao thông

Thông tin từ Sở GTVT Hà Nội, để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố dịp nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, đơn vị đã có thông báo về phương án tổ chức giao thông cho phép một số loại phương tiện được phép rẽ phải liên tục tại một số nút giao thông.

Cụ thể, cho phép các phương tiện là xe máy, xe thô sơ được rẽ phải liên tục tại 45 nút giao. Đồng thời, Sở GTVT Hà Nội cho phép tất cả các phương tiện được rẽ phải liên tục tại 35 nút giao.

Sở GTVT Hà Nội cũng lưu ý các phương tiện chú ý quan sát, nhường đường cho người đi bộ khi rẽ phải liên tục tại các nút giao. Thời gian thực hiện phương án tổ chức giao thông bắt đầu từ 6h ngày 27/1.

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu ùn tắc trên địa bàn Hà Nội, Sở GTVT Hà Nội tổ chức giao thông cho phép 1 số loại phương tiện được phép rẽ phải liên tục tại nhiều nút giao thông.

Sở GTVT Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo lực lượng Công an và chính quyền địa phương bố trí lực lượng phối hợp với Thanh tra Sở GTVT Hà Nội, Phòng CSGT – Công an thành phố Hà Nội và các đơn vị có liên quan để điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông tại khu vực các nút giao để tránh gây ùn tắc, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tư đô thị trên tuyến đường, nút giao. Các đơn vị liên quan tiến hành theo dõi, đánh giá tình hình giao thông đi lại tại khu vực các nút giao để kịp thời phát hiện các bất cập, đề xuất phương án điều chỉnh tổ chức giao thông cho phù hợp.

Sở GTVT Hà Nội giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông triển khai thực hiện phương án điều chỉnh tổ chức giao thông (bổ sung biển báo, biển chỉ dẫn…) theo nội dung thông báo và các quy định hiện hành khác có liên quan.