Hà Nội sẽ lắp đặt hơn 23.000 camera giám sát đảm bảo an ninh, trật tự giao thông

Hà Nội sẽ lắp đặt 23.736 camera phục vụ giám sát đảm bảo an ninh, trật tự; ứng dụng AI để nhận diện khuôn mặt, biển số xe, giám sát và xử phạt các hành vi vi phạm giao thông

UBND TP Hà Nội mới ban hành Quyết định số 319/QĐ-UBND về phê duyệt "Đề án tổng thể về quản lý hệ thống camera giám sát tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội".

Theo đề án, trên cơ sở kết quả khảo sát, tổng hợp nhu cầu của các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã đăng ký nhu cầu lắp đặt hệ thống camera phục vụ giám sát an ninh, trật tự, trật tự đô thị, môi trường, an toàn giao thông trên địa bàn trong thời gian tới cần số lượng camera khoảng: 40.210 camera (camera PTZ: 12.007 camera; camera cố định: 28.203 camera) gồm: 23.736 camera phục vụ giám sát đảm bảo an ninh, trật tự và xử lý vi phạm;

227 camera phục phục vụ Quốc phòng; 16.247 camera phục vụ giám sát giám sát cho quản lý nhà nước về an toàn giao thông, hạ tầng giao thông, môi trường, trật tự đô thị; 100% sử dụng camera công nghệ IP có chuẩn Onvif...

Các dự án về hệ thống giám sát dự kiến triển khai trên địa bàn thành phố trong thời gian tới gồm: Trung tâm thông tin chỉ huy và lắp đặt hệ thống camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự, xử lý vi phạm cho phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội (tại số 54 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội);

Trung tâm điều khiển tín hiệu giao thông do phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội (số 54 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm) quản lý, gồm: có 605 camera các loại được lắp đặt trên 125 nút, vị trí (trong đó 125 camera quan sát giao thông, 251 camera đo đếm lưu lượng, 229 camera xử lý vi phạm);

Bên cạnh đó, Dự án “Nâng cấp Trung tâm thông tin chỉ huy và lắp đặt hệ thống camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự, xử lý vi phạm cho phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội” theo Quyết định số 165/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và được Thành ủy Hà Nội thống nhất chủ trương việc hỗ trợ triển khai trong giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030.

Dự án này bao gồm: xây dựng một Trung tâm điều hành giao thông thông minh để quản lý tập trung toàn bộ camera giám sát của thành phố (huy động tối đa các camera giám sát của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đã lắp đặt;

Điều phối toàn bộ hoạt động giao thông và tự động giám sát an ninh trật tự trên địa bàn của thành phố Hà Nội; Tích hợp bản đồ số quản lý các camera lắp đặt trên địa bàn thành phố và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nhận diện khuôn mặt, nhận diện biển số xe, giám sát các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông và các đối tượng cần kiểm soát...;

Cung cấp thông tin về tình trạng giao thông thông minh qua nền tảng công nghệ số, bản đồ số cho người tham gia giao thông;

Lắp đặt trang bị camera chuyên dụng giám sát giao thông thông minh; giám sát xử lý vi phạm (khu vực đường cong, qua cầu, nút giao có đèn tín hiệu giao thông, điểm đen “TNGT”, khu vực công cộng, ra vào cửa ô...); giám sát an ninh trật tự; giám sát các đối tượng cần theo dõi quản lý khi có yêu cầu dựa trên nhận dạng khuôn mặt; Trang bị máy tính bảng chuyên dụng phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát và điều tra giải quyết tai nạn giao thông tại hiện trường...

Bên cạnh đó, Trung tâm quản lý và điều hành giao thông thành phố Hà Nội (trên nền tảng Trung tâm Quản lý điều hành giao thông công cộng hiện nay tại số 1 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội) sẽ tiếp tục được đầu tư đến năm 2030; Bổ sung 3 chức năng: quản lý vận tải; quản lý nhu cầu (thu phí nội đô); Mô phỏng giao thông)...

Đề án tổng thể về quản lý hệ thống camera giám sát tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ được triển khai trong 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 (2024-2025): Tổ chức phê duyệt các dự án, đề án: Đề án Xây dựng Thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì; "Đề án giao thông thông minh trên địa bàn Thành phố Hà Nội" do Sở Giao thông vận tải chủ trì;

Dự án 2: Nâng cấp Trung tâm thông tin chỉ huy và lắp đặt hệ thống camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự, xử lý vi phạm cho Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Thành phố Hà Nội chủ trì và triển khai các nội dung, nhiệm vụ theo đề án được duyệt;

Xây dựng và ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng hệ thống camera giám sát tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Tổ chức các hội nghị, hội thảo và đào tạo, nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho lực lượng công an, cán bộ công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai, quản lý, giám sát và xử lý vi phạm về an ninh trật tự, phòng chống tội phạm.

Giai đoạn 2 (2025-2030): Triển khai dự án hệ thống camera giám sát theo Đề án, dự án và các chương trình, kế hoạch đã được Thành phố phê duyệt;

Hoàn thiện Trung tâm thông tin chỉ huy và điều hành giao thông của Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hà Nội theo Quyết định số 165/QĐ-TTg ngày 03/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ;

Tích hợp, chuyển đổi phần mềm quản lý dữ liệu của các hệ thống camera hiện có, từng bước hình thành và đưa vào sử dụng thống nhất một nền tảng quản lý hệ thống camera giám sát tập trung thành phố.