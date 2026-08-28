Hà Nội chỉ đạo làm rõ dấu hiệu lấn chiếm đất công ở Bảo tàng Lịch sử quốc gia

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo làm rõ dấu hiệu vụ lấn chiếm đất công ở Bảo tàng Lịch sử quốc gia. UBND TP Hà Nội cho biết đã nhận được kết luận của Thanh tra Chính phủ về chuyên đề cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trên cơ sở đề xuất, báo cáo của Sở Tài chính, UBND TP Hà Nội chỉ đạo Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền làm rõ dấu hiệu hủy hoại tài sản công, lấn chiếm đất công và việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) tại cơ sở nhà đất 23 Tông Đản, phường Hoàn Kiếm.

Căn nhà số 23 Tông Đản được xây dựng kiên cố trên khu đất rộng hơn 300m², trong đó khoảng 80m² được Thanh tra Chính phủ xác định thuộc Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, cơ sở nhà, đất số 23 và 25 Tông Đản có tổng diện tích khoảng 9.500m ², nằm trong khuôn viên Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, nay là Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

Ngày 29/7/2011, UBND quận Hoàn Kiếm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Đặng Quốc Thắng và bà Đặng Thanh Trúc với diện tích 304,3m². Thanh tra Chính phủ xác định trong diện tích được cấp giấy chứng nhận có khoảng 80m² đất thuộc bảo tàng mà gia đình ông Thắng đã lấn chiếm. Bảo tàng Lịch sử quốc gia không biết về việc cấp giấy chứng nhận này.

Trước đây, nhà số 23 Tông Đản được hai nguyên giám đốc Bảo tàng Cách mạng Việt Nam sử dụng làm nơi ở trong thời gian công tác. Ông Đặng Xuân Thiều, giám đốc đầu tiên của Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, sử dụng nhà E2 phía trong, diện tích khoảng 211m². Nhà E1 phía ngoài, rộng khoảng 80m², do ông Phạm Văn Hảo sử dụng. Sau khi gia đình ông Hảo được UBND TP Hà Nội bố trí một căn nhà khác, phần nhà E1 rộng khoảng 80m² được trả lại cho bảo tàng. Việc bàn giao có sự chứng kiến của đại diện các sở, ngành, chính quyền và ông Đặng Quốc Thắng (con ông Đặng Xuân Thiều).

Đến tháng 1/2009, gia đình ông Thắng thuê người tháo dỡ phần nhà phụ và bức tường ngăn cách giữa phần nhà, đất đang sử dụng với khu vực đã được trả lại cho bảo tàng. Sau đó, gia đình tiếp tục đập phá, thi công trên phần diện tích thuộc quyền quản lý, sử dụng của bảo tàng.

Thanh tra xây dựng phường Tràng Tiền đã lập biên bản đình chỉ việc thi công. Bảo tàng khi đó cũng lên tiếng về việc gia đình ông Thắng lấn chiếm phần diện tích phía ngoài nhà số 23 Tông Đản.

Đến tháng 11/2013, gia đình ông Thắng tiếp tục phá dỡ toàn bộ nhà số 23 Tông Đản để xây dựng lại. Việc này gồm cả phần diện tích do bảo tàng quản lý, sử dụng. Bảo tàng sau đó có văn bản gửi UBND TP Hà Nội đề nghị đình chỉ việc phá dỡ, song không nhận được văn bản trả lời.

Thanh tra Chính phủ xác định trách nhiệm để cá nhân lấn chiếm đất công, hủy hoại tài sản trên đất được giao quản lý, sử dụng thuộc Bảo tàng Cách mạng Việt Nam và Bảo tàng Lịch sử quốc gia từ năm 2011.

Thanh tra yêu cầu Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp với cơ quan có thẩm quyền làm rõ việc để cá nhân lấn chiếm đất công tại cơ sở nhà, đất số 23 Tông Đản. Thanh tra cũng kiến nghị UBND Hà Nội giao Thanh tra thành phố làm rõ dấu hiệu hủy hoại tài sản công, lấn chiếm đất công và việc cấp sổ đỏ xảy ra tại cơ sở này.