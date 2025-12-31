Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Hà Nội: Cháy nhà trên phố Hàng Mã, một người trèo ra mái hiên tầng 3 ngã xuống đường

Sự kiện: Thời sự

Khoảng 9h ngày 31/12, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà 5 tầng số 14 phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Theo người dân, vào thời điểm trên, họ phát hiện có cháy tại tầng cao ngôi nhà số 14. Lúc này, trong nhà có 2-3 người.

Do bên trong chứa nhiều hàng hóa dễ cháy, nên ngọn lửa bùng lên dữ dội, lan xuống các tầng dưới.

Hà Nội: Cháy nhà trên phố Hàng Mã, một người trèo ra mái hiên tầng 3 ngã xuống đường - 1

Hà Nội: Cháy nhà trên phố Hàng Mã, một người trèo ra mái hiên tầng 3 ngã xuống đường - 2

Lực lượng chức năng tại hiện trường. (Ảnh: Thanh Hà)

Lực lượng chức năng tại hiện trường. (Ảnh: Thanh Hà)

Ngôi nhà số 14 Hàng Mã. (Ảnh: Thanh Hà)

Ngôi nhà số 14 Hàng Mã. (Ảnh: Thanh Hà)

Hà Nội: Cháy nhà trên phố Hàng Mã, một người trèo ra mái hiên tầng 3 ngã xuống đường - 5

Hà Nội: Cháy nhà trên phố Hàng Mã, một người trèo ra mái hiên tầng 3 ngã xuống đường - 6

Hà Nội: Cháy nhà trên phố Hàng Mã, một người trèo ra mái hiên tầng 3 ngã xuống đường - 7

(Ảnh: Thanh Hà)

(Ảnh: Thanh Hà)

Ở khu vực mái hiên tầng 3, có một người phụ nữ hơn 30 tuổi ngã xuống đường. "Nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó" - nhân chứng kể lại.

Tại hiện trường, 4 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ được huy động dập lửa. Đến 9h56 phút, bên trong vẫn còn nhiều khói, lực lượng PCCC tiếp tục dập lửa. Phố Hàng Mã được phong tỏa phục vụ công tác chữa cháy.

Camera ghi lại khoảnh khắc vụ hỏa hoạn khiến 4 người thiệt mạng ở Đắk Lắk
Camera ghi lại khoảnh khắc vụ hỏa hoạn khiến 4 người thiệt mạng ở Đắk Lắk

Clip do camera an ninh ghi lại cho thấy ngọn lửa xuất phát từ phía ngoài căn nhà nhưng vì đêm khuya và đang ngủ nên người bên trong không hay biết

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thanh Hà ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-31/12/2025 10:21 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Thời sự Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN