Hà Nội: Cháy nhà trên phố Hàng Mã, một người trèo ra mái hiên tầng 3 ngã xuống đường

Theo người dân, vào thời điểm trên, họ phát hiện có cháy tại tầng cao ngôi nhà số 14. Lúc này, trong nhà có 2-3 người.

Do bên trong chứa nhiều hàng hóa dễ cháy, nên ngọn lửa bùng lên dữ dội, lan xuống các tầng dưới.

Lực lượng chức năng tại hiện trường. (Ảnh: Thanh Hà)

Ngôi nhà số 14 Hàng Mã. (Ảnh: Thanh Hà)

(Ảnh: Thanh Hà)

Ở khu vực mái hiên tầng 3, có một người phụ nữ hơn 30 tuổi ngã xuống đường. "Nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó" - nhân chứng kể lại.

Tại hiện trường, 4 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ được huy động dập lửa. Đến 9h56 phút, bên trong vẫn còn nhiều khói, lực lượng PCCC tiếp tục dập lửa. Phố Hàng Mã được phong tỏa phục vụ công tác chữa cháy.