Hà Nội: Cháy lớn tại nhà xưởng trên đường Nguyễn Khoái

Sự kiện: Thời sự
Khoảng 21h ngày 12/10, một nhà xưởng trên đường Nguyễn Khoái (Vĩnh Hưng, Hà Nội) xảy ra cháy lớn.

Theo người dân, vào thời điểm trên họ phát hiện cháy tại nhà xưởng sản xuất đồ bảo hộ, rộng khoảng 300m2. Chủ kho xưởng đã cố gắng dập lửa nhưng bất thành.

Lửa đã bùng lên nhanh chóng, bao trùm nhà xưởng. Cột khói đen cuồn cuộn bốc lên cao hàng chục mét.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng PCCC&CNCH điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Đến 22h khói đen vẫn bốc lên cuồn cuộn tại khu vực trên. Máy xúc được huy động đến hiện trường.

Lực lượng cảnh sát phong tỏa khu vực phục vụ công tác chữa cháy.

Hiện lực lượng chữa cháy đang khẩn trương dập lửa.

-12/10/2025 22:25 PM (GMT+7)
