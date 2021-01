Hà Giang kiểm tra thực tế, công trình Panorama Mã Pì Lèng cải tạo vẫn sai

Thứ Hai, ngày 18/01/2021 13:00 PM (GMT+7)

Lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Giang gửi văn bản báo cáo sau khi kiểm tra thực tế việc cải tạo công trình Panorama Mã Pì Lèng.

Panorama Mã Pì Lèng sau cải tạo vẫn chưa đúng phương án thiết kế được duyệt

Cải tạo không đúng phương án

Cuối tháng 12/2020 dư luận xôn xao trước hình ảnh công trình Panorama Mã Pì Lèng sau cải tạo bề thế hơn công trình cũ. Bộ VHTTDL tiếp nhận thông tin và gửi Hà Giang đề nghị cung cấp thông tin.

Ngày 30/12, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Giang gửi văn bản số 1015 trình Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang về việc kiểm tra thực tế việc cải tạo công trình Panorama. Trước đó, ngày 29/12, Sở thành lập tổ công tác tiến hành kiểm tra hiện trạng công trình Panorama, huyện Mèo Vạc.

Phần đã tháo dỡ gồm toàn bộ mái đua tầng 2 công trình phía tiếp giáp mặt đường giao thông với diện tích 33m2. Phân tháo dỡ này thực hiện đúng phương án cải tạo.

Công trình Panorama sau cải tạo

Tuy nhiên phần cao độ đỉnh mái cao nhất đã hoàn thiện là 7,950m so với cao độ đỉnh mái của Phương án kiến trúc là 6,2 m thfi cao độ đỉnh mái đã cải tạo vượt 1,75m. Cao độ đỉnh mái thứ 2 đã hoàn thiện 6,850m so với cao độ đỉnh mái của Phương án kiến trúc là 5m thì vượt 1,85m sau cải tạo. Huyện Mèo Vạc báo cáo rằng do chủ đầu tư giữ lại bể nước đã có thêm mái và tiến hành xây thu hồi để lớp ngói trên mái nên độ cao đỉnh mái mới lên như vậy.

Không riêng cao độ, Sở Xây dựng còn chỉ ra việc xử dụng ngói mầu ITACA loại 9v/m2, màu xanh đen của Việt Nam sản xuất là chưa phù hợp. Theo phương án kiến trúc, việc chủ đầu tư sử dụng loại vật liệu lợp như trên chưa phù hợp. Về việc này vẫn do UBND huyện Mèo Vạc giải thích rằng do điều kiện gió lốc nên mái ngói âm dương bị tốc mái, bị trượt không đảm bảo an toàn nên chủ đầu tư tự ý thay đổi.

Có những phần chưa phá dỡ

Chủ đầu tư vẫn chưa phá dỡ phần sàn thép theo phương án kiến trúc, theo đó tổng diện tích sàn thép phải phá dỡ là 98,2m2. “Hiện tại các nội dung phải tháo dỡ chưa được thực hiện”, lãnh đạo Sở nêu.

Về diện tích xây dựng, phương án cải tạo không thay đổi so với hiện trạng. Về công tác kiểm định đánh giá an toàn công trình, Sở Xây dựng yêu cầu Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng đánh giá an toàn chịu lực của công trình. Cho tới thời điểm báo cáo, Trung tâm vẫn đang tiến hành lấy mẫu và thí nghiệm để có kết cấu.

Phối cảnh phương án được phê duyệt

Ở phần đánh giá chung, lãnh đạo Sở khẳng định về diện mạo công trình “hình thức khá giống với bản vẽ phối cảnh tuy nhiên phần cửa mặt tiền không phù hợp. Ngoài ra chiều cao công trình và chất liệu mái lợp khong tuân tuhr theo phương án kiến trúc”.

Đề nghị tạm dừng hoạt động

“Qua kiểm tra cho thấy công tác cải tạo công trình của chủ đầu tư không tuân thủ đúng theo phương án kiến trúc đã được duyệt. Hiện tại chủ đầu tư đã tiến hành trình thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công để cải tạo công trình”, lãnh đạo Sở Xây dựng nêu.

Trong khi công tác thẩm định hồ sơ được thực hiện theo quy định, Sở Xây dựng có ba kiến nghị. Thứ nhất đề nghị UBND huyện Mèo Vạc yêu cầu chủ đầu tư tạm ngừng mọi hoạt động kinh doanh cho đến khi hoàn tất việc cải tạo công trình.

Chủ đầu tư Panorama Mã Pì Lèng đón khách thu vé dù chưa chỉnh trang xong

Thứ hai, qua kiểm tra hồ sơ cải tạo do chủ đầu tư trình, Sở nhận thấy một số tồn tại về một vài điểm không tuân thủ phương án thiết kế được duyệt, nên Sở đề nghị UBND huyện yêu cầu chủ đầu tư cho sửa lại thiết kế đúng theo phương án kiến trúc đã được duyệt.

Thứ ba, sau khi có kết quả thẩm định hồ sơ công trình của cơ quan có thẩm quyền, Sở đề nghị UBND huyện Mèo Vạc tổ chức giám sát chặt chẽ quá trình cải tạo, không để chủ đầu tư tự ý thay đổi thiết kế và không tuân thủ đúng theo thiết kế đã thẩm định.

