Góc nhìn chuyên gia trong vụ nổ bồn chứa a xít khiến 2 công nhân tử vong

Ngày 11-11, liên quan đến vụ nổ bồn chứa a xít khiến 2 công nhân tử vong thương tâm xảy ra tại Nhà máy HC thuộc xã Bảo Lâm 1, Lâm Đồng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất công tác khám nghiệm trường.

Nhà máy HC.

Theo đại diện UBND xã Bảo Lâm 1, nguyên nhân vụ việc như báo cáo ban đầu của UBND xã.

Cụ thể, khoảng 10 giờ 15 ngày 9-11, hai công nhân Nguyễn Hữu T (29 tuổi) và Hà Duy Kh (28 tuổi) trong quá trình kiểm tra kỹ thuật tại Nhà máy HC, phát hiện khu vực bồn chứa a xít có dấu hiệu bị rò rỉ nên siết lại bu-long.

Do bu-long bị gỉ sét nên 2 công nhân đã lấy máy cắt tạo ma sát phát ra tia lửa, tiếp xúc với khí trong bồn chứa khiến bồn chứa phát nổ.

Vụ nổ đã hất văng 2 công nhân ra xa, mặc dù được đưa đi cấp tại Bệnh viện II Lâm Đồng nhưng đã tử vong.

Được biết nguyên nhân bước đầu xác định là do cắt hàn trên khu vực nắp bồn chứa làm cho lượng hợp chất khí bên trong giãn nở tăng áp suất bình chứa nên phát nổ.

Nhìn nhận dưới góc độ chuyên môn về an toàn hóa chất và cháy nổ, một chuyên gia về an toàn cháy nổ ở TP.HCM cho biết đây là một hành động cực kỳ nguy hiểm.

Bồn chứa màu vàng bị hất văng.

"Nguyên nhân vụ nổ được xác định là do sự giãn nở và tăng áp suất đột ngột bên trong bồn chứa. Việc sử dụng máy cắt trên nắp bồn đã tạo ra một nguồn nhiệt và tia lửa cục bộ, tác động lên hợp chất hóa học bên trong. Lượng hợp chất khí (có thể là hơi a xít, hoặc các sản phẩm phân hủy khí) bị gia nhiệt, dẫn đến sự tăng áp suất vượt quá giới hạn chịu đựng của vỏ bình chứa, gây ra phản ứng nổ vật lý và hóa học thảm khốc", chuyên gia phân tích.

Chuyên gia này cho biết thêm, cũng có thể tia lửa từ máy cắt đã tiếp xúc với hỗn hợp khí dễ cháy (nếu có) tích tụ trong không gian trống của bồn chứa, gây ra phản ứng cháy nổ tức thời, đẩy áp suất tăng vọt và làm vỏ bồn chứa bị phá hủy, hất văng hai nạn nhân.

Liên quan đến tai nạn lao động thương tâm trên, ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Công Thương, UBND xã Bảo Lâm 1 và các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động, báo cáo kết quả, đề xuất hướng xử lý, biện pháp khắc phục, phòng ngừa tái diễn, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 12-11-2025.

Giao UBND xã Bảo Lâm 1 phối hợp với đơn vị sử dụng lao động và các tổ chức đoàn thể tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời gia đình các nạn nhân; phối hợp với các cơ quan chuyên môn hướng dẫn doanh nghiệp khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường và duy trì hoạt động sản xuất ổn định.

Giao Sở Nội vụ, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, UBND các xã, phường, đặc khu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn, vệ sinh lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn, đặc biệt các lĩnh vực có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố nghiêm trọng. Trong đó chú ý đến hoạt động xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn tại doanh nghiệp; thực hiện báo cáo tai nạn lao động theo quy định tại Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với từng lĩnh vực và ngành nghề.

Hướng dẫn các doanh nghiệp tăng cường triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động, chú trọng đến các hoạt động tự kiểm tra, chủ động kiểm soát phòng ngừa các yếu tố nguy hiểm có hại tại doanh nghiệp; phòng ngừa tai nạn lao động do điện giật, cháy nổ, ngã cao, vật rơi, đổ sập ...; tổ chức huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động.