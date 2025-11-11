Người dân sống ở phường này phải sang phường khác làm thủ tục tách thửa đất

Sáng sớm, anh P.C.V. (39 tuổi, trú phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh) cùng em trai có mặt tại trụ sở Trung tâm phục vụ hành chính công phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh để lấy số thứ tự nộp hồ sơ tách thửa đất. Phường Hồng Gai đang được chọn là địa điểm đặt chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Anh V. cho biết, bà nội anh trước khi mất có để lại một mảnh đất cho hai anh em sinh sống. Sau nhiều năm, cả hai quyết định chia đôi để tiện sinh hoạt.

Khi đến trụ sở phường Cao Xanh, anh mới biết nơi đây không tiếp nhận hồ sơ tách thửa đất. Cán bộ bộ phận một cửa đã hướng dẫn 2 anh em đến Trung tâm phục vụ hành chính công phường Hồng Gai để được hỗ trợ.

Anh V. rất bất ngờ vì từ trước tới nay, mọi thủ tục hành chính anh đều thực hiện tại trụ sở của phường nơi gia đình thường trú, nhưng lần này lại phải sang phường khác để làm thủ tục tách thửa đất.

"Nếu được làm ở phường mình sinh sống thì đỡ hơn, đằng này tôi cùng người thân phải sang phường Hồng Gai làm. Giấy tờ bản cứng photo lỉnh kỉnh, hôm đầu quên một số giấy tờ lại phải lộn về nhà rồi đi lên, mất nguyên buổi sáng", anh V. cho hay.

Trung tâm phục vụ hành chính công phường Hồng Gai. Ảnh: Phạm Công

Chuyển nhiệm vụ tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất về phường sẽ thuận tiện hơn

Liên quan đến vấn đề này, đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng phường Cao Xanh cho biết hiện tại ở phường chỉ có chức năng hỗ trợ người dân làm thủ tục cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, còn việc tách thửa đất và sang tên đất đai thì do Văn phòng đăng ký đất đai đảm nhiệm.

Theo vị lãnh đạo này, người dân chỉ đến Trung tâm phục vụ hành chính công phường Cao Xanh rồi đưa hồ sơ kê khai để cán bộ hướng dẫn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu.

Sau đó, cán bộ ở khu vực một cửa sẽ nộp hồ sơ về đơn vị chuyên môn như Phòng Kinh tế - Hạ tầng để thụ lý.

"Việc Văn phòng đăng ký đất đai vẫn đảm nhiệm việc tách thửa đất khiến người dân đi làm thủ tục không thuận tiện vì phải di chuyển sang phường khác", lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng phường Cao Xanh nhận định.

Vị này cũng cho biết thêm, hiện tại phường đã hoàn thành việc triển khai dữ liệu đất đai. Phòng Kinh tế - Hạ tầng có 7 người, khối lượng công việc nhiều, nếu đảm nhận thêm việc thực hiện tách thửa, sang tên đất đai cho người dân thì cần thêm nhân lực để đảm bảo công việc được thông suốt.

"Để đáp ứng công việc tách thửa đất cho người dân, nhân sự ở phường phải tăng lên, đó cũng là một cái khó của địa phương. Với khối lượng công việc hiện tại, chúng tôi thường xuyên tăng ca, làm đến đêm. Vì vậy, nếu chức năng tách thửa và chuyển đổi mục đích sử dụng đất được giao về cho phường thì rất phù hợp, thuận tiện cho người dân", vị lãnh đạo cho hay.

Nhiều điểm khó trong thủ tục đất đai

Trao đổi với VietNamNet, giám đốc một công ty bất động sản có tiếng tại Quảng Ninh cho biết, hiện nay thủ tục đất đai nhất là việc tách thửa, sang tên vẫn còn rất phức tạp.

Theo đó, đơn vị chuyên môn của phường mới chỉ có thẩm quyền cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi xác minh được nguồn gốc, còn việc tách thửa vẫn phải do Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện. Việc này khiến cho những thủ tục đất đai không được quy về một mối, người dân sẽ tốn công đi lại và mất thời gian cho những thủ tục đáng lẽ ra cần thực hiện ngay tại phường họ đang sinh sống.

Tại phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh, còn nhiều khu đô thị chưa có người ở. Ảnh: Phạm Công

Ngoài ra, vị giám đốc này cũng chỉ ra những cái khó của cán bộ làm việc ở mảng đất đai tại bộ phận một cửa.

Tại đây, cán bộ vừa phải giải quyết thủ tục hành chính cho người dân vừa phải thu thập thông tin, mỗi ngày rất nhiều hồ sơ, nếu đảm nhận thêm việc tách thửa đất thì sẽ bị quá tải.

Vị giám đốc này cũng đề xuất chuyển chức năng tách thửa đất về cho các phường đảm nhiệm, đồng thời điều chuyển các nhân viên có kinh nghiệm của Văn phòng đăng ký đất đai về các xã, phường để trực tiếp hỗ trợ người dân.

Ngoài ra, vị giám đốc cũng đề xuất có thể bố trí một khu vực riêng để các đơn vị liên quan đến thủ tục đất đai tập trung làm việc, giúp người dân chỉ cần đến một địa chỉ duy nhất là có thể hoàn tất thủ tục hành chính nhanh chóng.