Gió Phơn khô nóng bao phủ khiến nắng nóng khốc liệt nhiều nơi ở Bắc Trung Bộ

Gió Phơn nóng bao phủ Bắc Trung Bộ hết ngày 26/6

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, hiện nay, ảnh mây vệ tinh Himawari 8 cho thấy khá rõ nét về hiệu ứng gió Phơn (Gió Lào khô nóng) ở Bắc Trung Bộ.

Khi gió từ Ấn Độ Dương thổi hướng Tây Nam đi qua Lào và gặp phải địa hình cao của dãy Trường Sơn thì bị đẩy lên cao theo trục đứng. Càng lên cao nhiệt độ càng hạ thấp và tạo ra sự ngưng tụ hơi nước ở phía Tây dãy Trường Sơn. Khi gió đi qua được đỉnh Trường Sơn sẽ không còn hơi nước, chỉ còn gió khô và tiếp tục hạ dần độ cao dọc sườn Đông. Cứ mỗi 100m hạ độ cao, gió Tây Nam ở sườn Đông sẽ tăng thêm 1 độ C. Và như vậy, khu vực có gió Tây Nam ở Bắc Trung Bộ dịp này là gió khô nóng. Gió càng mạnh thì càng khô và tốc độ bốc hơi càng cao.

Nắng nóng do gió Phơn bao phủ Bắc Trung Bộ đến ngày 26/6.

Dự báo gió Tây Nam này kéo dài ở Bắc Trung Bộ cho tới hết ngày 26/6 trong đợt này nên cây cối dễ khô héo. Người dân lưu ý bổ sung nước cho cây vào buổi sáng sớm và chiều muộn. Các cánh rừng phía Đông dãy Trường Sơn trở nên khô hơn, dễ bén lửa. Bà con tuyệt đối không đốt lửa trên rẫy, trong rừng hay bìa rừng. Chỉ một đốm lửa nhỏ cũng có thể bị gió thổi bùng lên.

TS Nguyễn Ngọc Huy nhận định, cuối buổi chiều và đầu giờ tối nay 21/6 khả năng sẽ có mưa dông ở Lâm Đồng, phía Tây khu vực Quảng Nam tới Quảng Ngãi. Mưa dông cũng có thể xảy ra ở khu vực Hòa Bình và vùng núi phía Bắc, Tây Bắc dịch chuyển về phía Đông. Cần lưu ý có thể xảy ra dông lốc khu vực gần Đà Lạt.

Khu vực phía Tây của Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn cũng đang hình thành các cụm mây đối lưu và phát triển rộng ra xung quanh.

Nhiều khu vực sẽ nắng nóng 39 độ những ngày tới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (21/6), khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Tp Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt lúc 13 giờ phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối lúc 13 giờ phổ biến 50-60%.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ như trạm: Thanh Hóa 38.9 độ, Vinh (Nghệ An) 38.8 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 38.7, Đông Hà (Quảng Trị) 38.6 độ, …, độ ẩm tương đối lúc 13 giờ phổ biến 45-55%.

Ngày 22-23/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ (ngoại trừ Lai Châu và Điện Biên) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55-60%.

Đồng bằng Bắc Bộ và khu vực Tp. Huế đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Dự báo nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 25/6; nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.