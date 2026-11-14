Giây phút kinh hoàng của chàng trai bị vùi lấp trong vụ nổ sập nhà ở TP.HCM

Đang điều trị tại Bệnh viện Nhân dân 115, N.V.K. (sinh năm 2009) chưa hết kinh sợ sau sự cố kinh hoàng ngày 13/11. K. là con trai nhân viên giao gas tại căn nhà bị nổ sập trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, TP.HCM. Đến nay, cơ quan chức năng ghi nhận 14 người bị nạn, trong đó 2 trường hợp tử vong ngoại viện.

K. cho biết, thời điểm xảy ra vụ sập nhà, anh đang ở trên lầu của cửa hàng nơi cha mình làm việc và sinh sống. Thanh niên này đang đứng đóng cửa phòng thì bất ngờ nghe tiếng động lớn, toàn bộ căn nhà đổ sập.

Anh bị khối bê tông, gạch đá đè lên người và rơi từ trên lầu xuống tầng trệt. Trong đống đổ nát, đầu anh chúi xuống đất, hai chân hướng lên trên. Dù bị mắc kẹt, K. cố gắng đạp, gạt bớt đất đá xung quanh để người bên ngoài có thể nhìn thấy chân mình. Anh cũng cố đào bới, tạo một khoảng trống nhỏ để có thể thở.

Anh N.V.K. đang được điều trị tại Bệnh viện Nhân dân 115.

“Tôi cảm thấy rất khó thở, có lúc gần như ngất lịm. Tôi hoảng sợ và nghĩ mình không thể qua khỏi. May mắn tôi nghe tiếng gọi của ba nên đã cố hết sức gọi ba thật to”, K. nói.

Sau đó, anh được đưa đến Bệnh viện Tân Hưng cấp cứu, rồi chuyển đến Bệnh viện Nhân dân 115 với chẩn đoán đa chấn thương.

Cũng đang điều trị tại Bệnh viện Nhấn dân 115, bà N.T.S. ( sinh năm 1970) đang dần tỉnh táo do chấn thương sọ não sau vụ nổ sập nhà. Bệnh nhân cho biết, bà đang chạy xe máy và ghé vào một địa điểm gần hiện trường để nghỉ chân.

Bà không biết chính xác vụ nổ xảy ra vào thời điểm nào, cũng không nghe thấy tiếng động lớn hay tiếng nổ, chỉ nhớ mình đang đi trên đường, sau đó mọi chuyện trở nên mơ hồ, không còn nhận thức rõ những gì xảy ra xung quanh.

“Tôi không biết gì hết. Nổ lúc nào, vật gì văng trúng người tôi cũng không hay. Tôi chỉ biết khi được đưa vào bệnh viện, bác sĩ nói tôi bị ảnh hưởng do vụ nổ bình gas thì lúc đó mới biết”, người phụ nữ kể.

Bà N.T.S. đang được điều trị tích cực sau tổn thương sọ não.

Bệnh viện Chợ Rẫy hiện cũng đang điều trị cho 2 người liên quan đến vụ nổ chiều 13/11 ở phường Tân Thuận. Nam bệnh nhân N.M.Đ. (sinh năm 1990) nhập khoa Cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp và phải thở mặt nạ oxy. Các bác sĩ đặt nội khí quản, cho bệnh nhân thở máy, nội soi khí quản và chuyển đến khoa Bỏng và Phẫu thuật tạo hình để tiếp tục điều trị.

Còn nam bệnh nhân D.V.T. (sinh năm 1993) cũng nhập khoa trong tình trạng suy hô hấp, thở mặt nạ oxy, ngoài ra còn bị chấn thương đầu, cột sống cổ, chân. Các bác sĩ chụp phim kiểm tra và tiến hành hội chẩn, dự kiến sẽ chuyển bệnh nhân sang khoa Chấn thương sọ não để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Nạn nhân trong vụ nổ gây sập nhà tại Bệnh viện Chợ Rẫy. (Ảnh: BVCC)

TS BS Ngô Đức Hiệp - Trưởng khoa Bỏng và Phẫu thuật Tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh nhân bị bỏng 90% độ 2, 3 toàn thân, 38% độ 3, bỏng hô hấp, tình trạng hiện tại rất nặng, tiên lượng dè dặt.

Ngay khi nhận thông tin về vụ nổ, Sở Y tế TP.HCM đã chỉ đạo Trung tâm Cấp cứu 115, Bệnh viện đa khoa Nguyễn Thị Thập, Bệnh viện đa khoa Khánh Hội, Bệnh viện đa khoa Tân Hưng, Bệnh viện Nhân dân 115 và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn chủ động phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác cứu nạn, cấp cứu; huy động nhân lực, phương tiện, trang thiết bị y tế, bảo đảm tiếp nhận, cấp cứu và điều trị kịp thời người bị nạn.

Đồng thời, Sở yêu cầu các bệnh viện tập trung nguồn lực điều trị, theo dõi sát diễn biến sức khỏe người bệnh, tổ chức hội chẩn, chuyển viện khi cần thiết.

Theo báo cáo của UBND phường Tân Thuận, khoảng 11h ngày 13/11, tại cửa hàng gas số 81 đường Bùi Văn Ba xảy ra vụ nổ khiến căn nhà số 81 và 83 đổ sập hoàn toàn. Ngay khi nhận thông tin, Công an phường Tân Thuận báo cáo lên các đơn vị liên quan của Công an TP.HCM để phối hợp cứu nạn, cứu hộ, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.