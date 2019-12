Giám đốc Công an TPHCM trả lời chất vấn vụ Alibaba, xâm hại tình dục trẻ em

Thứ Hai, ngày 09/12/2019 14:10 PM (GMT+7)

Là người đăng đàn thứ hai trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp thứ 17 HĐND TPHCM, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TPHCM đã trình bày khá chi tiết về nạn xâm hại tình dục trẻ em, phòng chống tội phạm ma túy,… và thừa nhận phải khó khăn lắm mới khởi tố được vụ án liên quan đến Công ty địa ốc Alibaba

Trung ướng Lê Đông Phong cho biết trong năm 2019, phạm pháp hình sự tại TPHCM giảm 8,25%, góp phần kéo giảm mức bình quân cả nước. Tỷ lệ phá án đạt 76,98%, xử lý các tin báo tố giác đạt 92,92%, Tai nạn giao thông kéo giảm 3 mặt, cháy nổ cũng hạn chế tỷ lệ cao.

Tuy nhiên, ông Phong thừa nhận lực lượng công an cần làm nhiều hơn để giữ bình yên cho thành phố.

Tại phiên chất vấn, một số cử tri chất vấn Giám đốc Công an TPHCM về nạn xâm hại tình dục trẻ em. Đại biểu Châu Trương Hoàng Thảo lo lắng: “Thủ phạm các vụ xâm hại nhiều khi là người thân, người có học, có chức vụ quyền hạn. Các cháu bị xâm hại ở nơi công cộng, trường học, thang máy, công viên, trường học và gần đây là trung tâm bảo trợ xã hội. Công an TPHCM có biện pháp gì để bảo vệ an toàn cho các cháu”

Đại biểu Nguyễn Thị Nga nói việc công an TPHCM liên tiếp triệt phá các đường dây ma túy lớn khiến bà con cử tri rất phấn khởi. Tuy nhiên, người dân còn lo lắng vì việc quản lý các tụ điểm nhạy cảm, dễ phát sinh tội phạm ma túy như vũ trường, quán bar còn lỏng lẻo. “TPHCM có cần đặt camera tại các cơ sở này để giám sát hay không?”, đại biểu Nga chất vấn

Đại biểu HĐND TPHCM chất vấn Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TPHCM

Một số đại biểu chất vấn Giám đốc Công an TPHCM về tệ nạn cướp giật; việc quản lý người cai nghiện trong cộng đồng, tình trạng mất an ninh trật tự tại các trạm, nhà chờ xe buýt, làm người dân bất an, không yên tâm sử dụng xe buýt. Trong khi đó còn tình trạng đùn đẩy, công an đến trình báo thì công an không tiếp nhận vì hành vi phạm tội xảy ra ngoài địa bàn phụ trách..

Đại biểu Nguyễn Thị Hồng Thảo chất vấn: Bà con cử tri bức xúc phản ánh tình trạng một số doanh nghiệp có hành vi bán nền mà không có đất, chưa đủ điều kiện để bán. Bà con nộp đơn tố cáo nhưng hơn 1 năm qua công an mời lên mời xuống, không khởi tố vụ án.

Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TPHCM cho biết về xâm hại tình dục trẻ em, công an TPHCM đang có chuyên đề tập trung xử lý. Năm nay, xâm hại trẻ em tăng 35 vụ so với cùng kỳ năm 2018.

Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TPHCM trả lời chất vấn

Trung tướng Lê Đông Phong nói: Qua phân tích, các khu vực vắng xảy ra 13 vụ xâm hại trẻ em. xưởng làm việc, nhà riêng 37 vụ, trường học, công viên 17 vụ (trong đó 15 vụ các cháu đi một mình). Trong năm nay, Công an TPHCM đã xử lý nhiều hơn hẳn so với năm ngoái. Cụ thể: TPHCM đã khởi tố 52 vụ với 44 bị can.

Về các giải pháp ngăn ngừa, ông Phong cho biết công an đang tập trung chuyên đề đấu tranh. Khi tiếp nhận tin báo tố giác, các đơn vị được yêu cầu phải nhanh chóng xác minh. Cán bộ thụ lý được tập huấn kỷ năng tiếp xúc để tạo niềm tin cho nạn nhân. Nơi làm việc, lấy lời khai cũng đươc bố trí để tạo sự an tâm cho các nạn nhân đang trong trạng thái hoảng loạn.

Theo Giám đốc Công an TPHCM qua phân tích địa điểm trẻ bị xâm hại cho thấy việc phòng ngừa, chăm sóc, quản lý trẻ còn sơ hở mới dẫn đến các hành vi phạm tội. “Luật trẻ em nghiêm cấm cha mẹ, người nuôi dưỡng bỏ rơi trẻ. Ở nhiều nước quy định trẻ từ lứa tuổi nào trở xuống muốn đi đâu phải có người lớn đi kèm. Quy định cha mẹ, người chăm sóc quản lý là giải pháp hữu hiệu để bảo vệ trẻ”- ông Phong nói.

Về tình trạng lừa đảo bán đất nền, Trung tướng Lê Đông Phong cho biết phải tăng cường trách nhiệm của lực lượng công an trong công tác nắm tình hình, phốp hợp với ngành chức năng để thông tin đầy đủ đến nhân dân.

Tướng Lê Đông Phong dẫn chứng cho thấy, vụ công ty Alibaba, đất ở đâu, có dự án hay không không cần biết. Nhiều người vẫn bị lừa và khó khăn lắm công an mới khởi tố, xử lý được các đối tượng.

Ông Phong cho biết ban đầu, công an chỉ nhận được 2 lá đơn tố cáo. Sau khi khởi tố vụ án, đơn trình báo tính đến thời điểm này là nhiều. Ông nhận xét: “Rõ ràng bà con mình thiếu thông tin. Trong giao dịch dân sự quy định phải nắm rõ tình trạng pháp lý của giao dịch. Trong vụ Alibaba người ta bị lừa vì bị hấp dẫn bởi lãi suất hấp dẫn mà không có căn cứ, không có cơ sở nào chứng minh lãi suất đó là thật”.

Công an bắt khẩn cấp Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty địa ốc Alibaba

Về xử lý các nhóm đối tượng có hành vi đòi nợ thuê, Giám đốc Công an TPHCM cho biết đến nay TPHCM còn 51 nhóm với 178 đối tượng đang thực hiện hành vi cho vay, đòi nợ (năm 2018 có 94 nhóm, 383 đối tượng). Tuy nhiên, quy định xử lý cho vay nặng lãi dù có cụ thể hơn nhưng còn khó khăn trong đó có việc chứng minh hành vi cấu thành tội phạm.

“Hành vi đe dọa, tạt chất bẩn… do bị răn đe nên không rộ lên nhiều như năm 2018 nhưng chúng tôi xác định trách nhiệm của mình, yêu cầu công an cơ sơ nắm địa bàn, có giải pháp ngăn chặn, đảm bảo an toàn. Chúng tôi đã kiến nghị và UBND TPHCM để kiến nghị chính phủ không chấp nhận đòi nợ thuê. Ngành nghề này tuy hỗ trợ dịch vụ kinh doanh nhưng các tổ chức đòi nợ thuê thường tập trung các đối tượng xấu, đòi nợ bằng cách khủng bố tinh thần con nợ, gây mất ANTT.

Về tội phạm ma túy, Trung tướng Lê Đông Phong cho biết đang đề xuất đánh giá, nhìn nhận lại người sử dụng ma túy, không thể xem họ là người thụ động bởi có sự tương tác hai chiều giữa người mua – người bán. Việc nhìn nhận để đánh giá xác đáng hơn bởi nghiện ma túy là nguồn gốc phát sinh tội phạm. Nghiện ma túy đá còn dẫn đến loạn thần.

“Đúng là hiện nay thống kê người nghiện chưa đầy đủ. Đây là trách nhiệm của chính quyền địa phương. Phải xác định đầy đủ chính xác để có giải pháp quản lý phù hợp. Việc sử dụng ma túy có tính xã hội lớn, một nhóm ban, vài người sử dụng là cả nhóm bị lôi kéo, sử dụng. Người nghiện nhiều khi cũng mua bán”, ông Phong nhấn mạnh.

