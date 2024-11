Giám đốc Công an tỉnh Sơn La làm Tư lệnh Cảnh sát Cơ động

Sáng 2/11, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ công bố Quyết định về công tác cán bộ tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì buổi lễ.

Theo báo Công an Nhân dân, tại buổi lễ, Thiếu tướng Phạm Quang Tuyển, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đến nhận công tác và giữ chức Tư lệnh CSCĐ kể từ 6/11/2024.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Tư lệnh CSCĐ Nguyễn Ngọc Vân.

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm đã trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân được tin tưởng giao trọng trách mới.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân sinh năm 1976, quê quán: TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; trình độ: TS Luật, Đại học Cảnh sát nhân dân chuyên ngành Cảnh sát điều tra; Cao cấp lý luận chính trị. Quá trình công tác, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân đã đảm nhận các chức vụ: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng, Trưởng Công an huyện; Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ. Từ tháng 11/2019 đến tháng 10/2024, đồng chí được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Sơn La.

Đồng chí Thứ trưởng khẳng định Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân là cán bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; được đào tạo cơ bản về pháp luật, chính trị, nghiệp vụ; đoàn kết nội bộ, có uy tín với cấp ủy, chính quyền địa phương; có năng lực lãnh đạo, khả năng bao quát, điều hành đơn vị; đã kinh qua nhiều lĩnh vực công tác, có kinh nghiệm thực tiễn chỉ đạo công tác chuyên môn cả về nghiệp vụ An ninh và Cảnh sát; có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm cho rằng, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Tư lệnh CSCĐ là vinh dự, nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề mà Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an giao phó.

Thời gian tới, khối lượng công việc theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh CSCĐ là rất lớn, Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đề nghị Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân không ngừng nỗ lực, phát huy kinh nghiệm, trí tuệ của bản thân; tiếp tục trau dồi, tiếp thu, nâng cao năng lực công tác, nhanh chóng hòa nhập, nắm bắt công việc để lãnh đạo, điều hành; tuân thủ nguyên tắc "tập trung, dân chủ", "tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách", các quy chế, quy định của Bộ Công an và của Bộ Tư lệnh CSCĐ, cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ đoàn kết thống nhất, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh tiêu biểu...

Tư lệnh CSCĐ Nguyễn Ngọc Vân phát biểu tại buổi lễ.

Vinh dự, tự hào nhận nhiệm vụ mới, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân xúc động gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí trong Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và cá nhân Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an phụ trách Bộ Tư lệnh CSCĐ vì đã tín nhiệm, tin tưởng, điều động và phân công, giao nhiệm vụ cho đồng chí tại đơn vị mới.

Nhận nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có những diễn biến phức tạp, thuận lợi và thách thức đan xen, tân Tư lệnh CSCĐ Nguyễn Ngọc Vân khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm để tiếp tục rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, tích cực học tập, nghiên cứu lý luận, nâng cao kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ; giữ vững nguyên tắc của Đảng; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, cùng tập thể Đảng uỷ, lãnh đạo và CBCS Bộ Tư lệnh CSCĐ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]