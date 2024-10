Trưởng Công an huyện làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Ngày 21-10, tại TP Đà Lạt, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ công bố quyết định về công tác cán bộ.

Đại tá Trương Minh Đương trao quyết định cho Thượng tá Phạm Thanh Hùng. Ảnh: THIỆN NHÂN

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Trương Minh Đương đã trao quyết định, bổ nhiệm Thượng tá Phạm Thanh Hùng - Trưởng Công an huyện Di Linh làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng chúc mừng thượng tá Phạm Thanh Hùng. Ảnh: THIỆN NHÂN

Thượng tá Phạm Thanh Hùng, 43 tuổi, quê tỉnh Hưng Yên. Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, thượng tá Phạm Thanh Hùng làm Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Lâm Đồng.

Tháng 9-2023, thượng tá Phạm Thanh Hùng được điều động làm Trưởng Công an huyện Di Linh.

