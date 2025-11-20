Giải cứu 33 người mắc kẹt trên xe khách giữa dòng nước chảy xiết

Sáng 20-11, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã giải cứu thành công toàn bộ hành khách trên xe khách bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ.

Trước đó, khoảng 0 giờ 35 phút ngày 20-11, trong khi làm nhiệm vụ ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Cầu Lùng (xã Diên Khánh), Đội TKCN và CNCH Khu vực 4 phát hiện một xe khách 40 chỗ biển số 76B-009.52 của Công ty Chín Nghĩa đang bị dòng nước lũ chảy xiết làm mất tay lái.

Chiếc xe khách mất lái do nước lũ chảy xiết

Phương tiện lúc này đang di chuyển trên Quốc lộ 1, hướng TP HCM – Quảng Ngãi, trên xe có 30 hành khách và 3 người thuộc tổ lái.

Nước lũ dâng cao, chảy mạnh, đe dọa cuốn trôi toàn bộ phương tiện và người.

Giải cứu hành khách ra khỏi xe gặp nạn

Nhận định tình huống cực kỳ nguy hiểm, lực lượng cứu hộ lập tức tiếp cận hiện trường và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn.

Chỉ trong thời gian ngắn, đội cứu hộ đã đưa toàn bộ 33 người rời khỏi xe và di chuyển lần lượt đến khu vực an toàn.

Vụ việc không ghi nhận thiệt hại về người.