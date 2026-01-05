Infographic: Chi tiết 25 ngày nghỉ lễ, Tết năm 2026
Công chức, viên chức, người lao động có 25 ngày nghỉ lễ, Tết (tính cả ngày nghỉ hằng tuần liền kề) hưởng nguyên lương trong năm 2026.
Chủ tích UBND TPHCM chỉ đạo thống nhất thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh từ ngày 12 đến hết 22-2 (25 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng)
Chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều người thắc mắc liệu năm nay có ngày 30 Tết theo lịch âm hay không.
Chuyên gia đánh giá sắp xếp lịch nghỉ phản ánh cách quản trị quốc gia, tác động đến hàng chục triệu người nên cần tính sớm, tránh thay đổi cận kề làm...
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2026.
Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về việc hoán đổi để nghỉ 4 ngày liên tục dịp tết Dương lịch năm 2026.