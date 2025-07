Đưa 8.850 du khách từ đảo vào bờ tránh bão

Sáng 21-7, tại các đảo Cô Tô, Vân Đồn và trên địa bàn phường Hạ Long, Bãi Cháy (tỉnh Quảng Ninh) bắt đầu có mưa do ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 (Wipha).

8.000 du khách đã vào bờ tránh bão an toàn

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, chính quyền cùng người dân tại đặc khu Cô Tô và đặc khu Vân Đồn đang tích cực triển khai các phương án cụ thể để di chuyển người dân hiện ở tại các nhà yếu, người già neo đơn về nơi an toàn trước khi bão đổ bộ.

Trong sáng 21-7, trao đổi với Báo Người Lao Động, bà Lê Ngọc Hân, Bí thư Đảng ủy đặc khu Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh), cho biết từ tối 20-7 trên địa bàn đặc khu trời mưa to dần, gió nhẹ cấp 3-4, sóng biển cao 1-2 m.

Bà Lê Ngọc Hân thông tin việc kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú trên địa bàn đặc khu Cô Tô đã thực hiện xong từ trưa 20-7. 100% các tàu thuyền, ngư dân địa phương và ngư dân đang hoạt động trên địa bàn đã được tuyên truyền, cảnh báo về bão số 3 đã vào nơi neo đậu, với tổng số 571 tàu thuyền.

Bà Hân cho biết thêm chính quyền đặc khu Cô Tô đã tổ chức 44 chuyến tàu đưa 8.850 khách du lịch vào bờ tránh bão.

"Ngoài ra, những hộ dân có nhà cửa không đảm bảo an toàn chống bão đã được chính quyền hỗ trợ đưa đến nơi tránh trú an toàn như khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn. Chúng tôi cũng triển khai các phương án cụ thể để di chuyển người dân hiện ở tại các nhà yếu, người già neo đơn về nơi an toàn trước khi bão đổ bộ "- bà Hân cho biết.

Tàu thuyền hoạt động tại vùng biển Cô Tô đã về nơi tránh trú bão an toàn

Cũng theo Bí thư Đảng ủy đặc khu Cô Tô, chính quyền đặc khu Cô Tô đã ban hành thông báo tạm dừng hoạt động tắm biển, các tour tham quan các đảo và tất cả các hoạt động vui chơi dưới nước trên địa bàn từ sáng 20-7. Các khách sạn, homestay và cơ sở lưu trú đã được yêu cầu giữ liên lạc thường xuyên, bố trí đủ nhu yếu phẩm và phối hợp cùng chính quyền trong mọi tình huống.

Ông Cao Tường Huy, Bí thư Đảng ủy đặc khu Vân Đồn, cho biết trên đảo bắt đầu có mưa. Trên địa bàn có hơn 1.300 tàu, thuyền nhưng chính quyền đặc khu đã đưa 1.500 tàu, thuyền vào nơi tránh trú an toàn. Công tác đưa khách vào đất liền đang được thực hiện, còn 1.200 du khách vẫn còn trên đảo.

Một số hình ảnh lực lượng chức năng giúp người dân tại đảo Cô Tô chằng chống nhà cửa trước khi bão vào: