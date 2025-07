Bão số 3 giật cấp 11, cách Quảng Ninh 190km

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ninh về việc chủ động các biện pháp ứng phó với cơn bão số 3 và những tác động của cơn bão, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã nhanh chóng triển khai nhiều hoạt động thiết thực, phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ trong hỗ trợ nhân dân phòng tránh trước, trong và khắc phục hậu quả sau bão. Từ ngày 20/7, Đoàn Thanh niên ở tất cả các địa phương trong tỉnh đã thành lập các đội hình thanh niên xung kích do trực tiếp các đồng chí Bí thư Đoàn xã, phường, đặc khu làm đội trưởng. Các đội hình này phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tại địa phương, trực tiếp xuống từng khu dân cư để tuyên truyền, giúp người dân nắm bắt tình hình bão, tránh chủ quan, lơ là; đồng thời hướng dẫn thực hiện nghiêm các phương án sơ tán và phòng tránh theo khuyến cáo. Lực lượng thanh niên đã hỗ trợ người dân các phương án phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra như: tổ chức chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cây xanh nhằm hạn chế nguy cơ gãy đổ; hướng dẫn người dân neo đậu tàu, thuyền tránh trú bão an toàn, chuẩn bị vật tư, gia cố tài sản để giảm thiểu hậu quả. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ninh cũng đặc biệt lưu ý trong quá trình triển khai các hoạt động, các đội hình thanh niên tình nguyện cần đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng tình nguyện viên. Việc thông tin phải được thông suốt và tình nguyện viên được trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ, kỹ năng ứng phó cơ bản và sơ cấp cứu.