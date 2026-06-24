Du khách trải chiếu ngồi ăn uống dưới lòng đường tại khu vực thác Bản Giốc bị lập biên bản

Ngày 24/6, Công an tỉnh Cao Bằng thông tin, Công an xã Đàm Thủy đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với một phụ nữ có hành vi cùng nhóm bạn ngồi ăn uống trên phần đường giao thông, gây cản trở việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Trước đó, bà Chu Thị T. (SN 1972, trú tại phường Tân Giang, tỉnh Cao Bằng) cùng nhóm bạn đến tham quan Khu du lịch thác Bản Giốc, xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng. Trong quá trình tham quan, nhóm của bà T. đã tập trung ngồi ăn uống trên phần đường dành cho phương tiện giao thông, gây cản trở giao thông. Hình ảnh về sự việc sau đó được đăng tải trên mạng xã hội Facebook.

Hình ảnh nhóm du khách trải chiếu ngồi ăn uống ngay giữa lòng đường tại khu du lịch thác Bản Giốc. Ảnh: Công an tỉnh Cao Bằng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Đàm Thủy tiến hành xác minh, mời bà Chu Thị T. đến làm việc. Tại cơ quan công an, bà T. thừa nhận hành vi vi phạm, đồng thời nhận thức việc tập trung đông người, ngồi trên đường bộ gây cản trở giao thông là hành vi không được phép.

Công an xã Đàm Thủy đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Chu Thị T. về hành vi Tập trung đông người trái phép, nằm, ngồi trên đường bộ gây cản trở giao thông.

Công an xã Đàm Thủy khuyến cáo người dân, du khách khi tham quan, du lịch trên địa bàn cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông; không sử dụng lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông để tổ chức ăn uống, vui chơi hoặc tụ tập đông người.