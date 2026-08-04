Dụ dỗ nhà đầu tư rót tiền, nhân viên của siêu lừa Mr Pips nhận thưởng hơn 6 tỷ đồng

VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố gần 188 bị can trong vụ án Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng đồng phạm lập các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép để lừa đảo gần 1.600 tỷ đồng của nhà đầu tư.

Các bị can bị truy tố với các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Trốn thuế.

Trong đó, Phó Đức Nam (32 tuổi, tức Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (36 tuổi, tức Mr Hunter) cùng bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Theo cáo trạng, năm 2017, Phó Đức Nam quen Isik Uran (42 tuổi, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ). Sau khi bàn bạc, hai người thống nhất để Uran tạo lập, quản lý và điều hành các trang web liên kết với ứng dụng MT4, MT5, được giới thiệu là dùng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế.

Những trang web này có tên tiếng Anh gần giống tên của các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế. Uran chuyển thông tin cho Nam để bị can này chỉ đạo nhân viên mời chào, dụ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền đầu tư.

Tuy nhiên, cáo trạng cáo buộc các trang web đều được lập trình sẵn, không đối ứng ra thị trường thế giới. Khách hàng giao dịch trên các trang này thực chất là giao dịch với chủ sàn, tức tài khoản quản trị. Khi khách hàng thua, chủ sàn được hưởng số tiền đó. Uran hướng dẫn Nam cách xây dựng, tổ chức mô hình hoạt động tại Việt Nam.

Phó Đức Nam - tức Mr Pips

Sau đó, Nam cùng Đặng Hoàng Liên Anh (30 tuổi) sang Thổ Nhĩ Kỳ, được Uran đưa đi tham quan, tìm hiểu mô hình làm việc tại các văn phòng kinh doanh chứng khoán quốc tế, ngoại hối do người này vận hành.

Trở về Việt Nam, Nam thuê văn phòng, tuyển nhân viên và trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh; đồng thời giao Liên Anh phụ trách bộ phận marketing.

Khoảng tháng 10/2019, Nam bàn bạc với Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức (34 tuổi) về việc mở rộng hệ thống sàn giao dịch trên phạm vi cả nước. Để thực hiện kế hoạch, Nam chỉ đạo bộ phận marketing thành lập 81 công ty và sử dụng các pháp nhân này cho nhiều công đoạn khác nhau.

Nam và Uran còn chỉ đạo bộ phận tài vụ mở tài khoản tại 4 công ty trung gian thanh toán gồm Ngân Lượng, Bigpay, Autopay và 9Pay, liên kết với các trang web để nhận tiền đầu tư.

Nhóm này sử dụng 31 công ty để thuê 43 văn phòng tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Bình Dương, bố trí nhân viên kinh doanh và chăm sóc khách hàng làm việc. Bộ phận kỹ thuật đặt tại Thổ Nhĩ Kỳ, do Uran trực tiếp quản lý, có nhiệm vụ vận hành các trang web đã được lập trình và tích hợp trên nền tảng MT4, MT5.

Cơ quan tố tụng xác định nhóm của Nam đã tạo lập 36 trang web. Theo cáo trạng, các văn phòng của đường dây này đều không treo biển hiệu. Nhân viên được quán triệt không tiếp xúc, gặp gỡ khách hàng tại nơi làm việc.

Bộ phận hành chính cung cấp máy tính, tai nghe, sim điện thoại để nhân viên đăng ký tài khoản Zalo, Zoiper. Nhân viên kinh doanh và chăm sóc khách hàng phần lớn không có bằng cấp, không được đào tạo về chứng khoán, cổ phiếu và không có chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán mà chỉ được đào tạo theo quy trình, kịch bản lập sẵn.

Từ danh sách do bộ phận marketing cung cấp, nhân viên sử dụng Zalo, Zoiper hoặc trực tiếp gọi điện, nhắn tin cho khách hàng. Các đối tượng đưa ra những thông tin sai sự thật như sàn chứng khoán quốc tế có uy tín, được cấp phép; khách đầu tư sẽ được chuyên gia tư vấn và bảo đảm sinh lời. Khi khách hàng tin tưởng, nhân viên hướng dẫn họ tải ứng dụng MT4, MT5, truy cập trang web, đăng ký tài khoản rồi chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng gắn với sàn giao dịch.

Ban đầu, bị hại được cho thắng một số lệnh với số tiền nhỏ và có thể rút tiền về tài khoản. Sau đó, nhân viên kinh doanh và người quản lý chuyển thông tin của bị hại sang bộ phận chăm sóc khách hàng, còn gọi là bộ phận “Ret”.

Nhân viên “Ret” tự giới thiệu là chuyên gia của công ty, tư vấn riêng theo hình thức “1-1”. Những người này tiếp tục thuyết phục bị hại chuyển thêm tiền, liên tục đặt lệnh nhằm thu nhiều phí giao dịch hoặc làm tài khoản thua lỗ để chiếm đoạt số tiền đã nạp. Cứ 100 triệu đồng bị hại nạp, quản lý được thưởng khoảng 4 triệu đồng.

Nhân viên kinh doanh được hưởng từ 1% đến 4% tổng số tiền khách hàng nạp lần đầu. Nhân viên chăm sóc khách hàng được thưởng từ 1% đến 5% doanh số, tính bằng tổng số tiền khách nạp trừ số tiền đã rút.

Người nhận thưởng cao nhất trong số những trường hợp được nêu là Nguyễn Quang Độ, quản lý một văn phòng tại Hà Nội. Độ nhận tổng cộng gần 6,9 tỷ đồng, gồm hơn 585 triệu đồng tiền lương và gần 6,3 tỷ đồng tiền thưởng, tương ứng với gần 157 tỷ đồng các bị hại chuyển vào đầu tư.

Lê Tiến Đạt, quản lý văn phòng tại phố Nguyễn Hoàng, nhận hơn 4 tỷ đồng tiền thưởng, tương ứng với hơn 100 tỷ đồng của các bị hại.

Nguyễn Hữu Tùng, quản lý văn phòng tại phố Duy Tân, nhận hơn 3,4 tỷ đồng tiền thưởng, tương ứng với hơn 86 tỷ đồng được các bị hại chuyển khoản.

Hoàng Văn Đạt, trưởng phòng thuộc văn phòng do Đinh Thị Thảo quản lý, nhận tổng cộng gần 3,8 tỷ đồng, gồm hơn 400 triệu đồng tiền lương và gần 3,4 tỷ đồng tiền thưởng, tương ứng với gần 85 tỷ đồng của các bị hại.

Đinh Thị Thảo nhận hơn 2,6 tỷ đồng tiền thưởng, tương ứng với gần 69 tỷ đồng các bị hại đã chuyển đầu tư.

Triệu Tài Sư được thưởng hơn 2,6 tỷ đồng, tương ứng với hơn 65 tỷ đồng tiền đầu tư của bị hại.

Phạm Tiến Dũng nhận hơn 2,6 tỷ đồng tiền thưởng, tương ứng với hơn 65 tỷ đồng được các bị hại chuyển.

Nguyễn Văn Tấn được thưởng hơn 2,4 tỷ đồng, tương ứng với hơn 61 tỷ đồng được bị hại chuyển đầu tư.

Phạm Đình Tuấn nhận tổng cộng gần 2,9 tỷ đồng. Trong đó, tiền lương gần 500 triệu đồng và tiền thưởng gần 2,4 tỷ đồng, tương ứng với hơn 59 tỷ đồng được các bị hại chuyển để đầu tư.

Lưu Việt Tuấn nhận hơn 2,3 tỷ đồng tiền thưởng, tương ứng với gần 58 tỷ đồng tiền đầu tư của bị hại.

Bàn Tòn Chày được thưởng hơn 2 tỷ đồng, tương ứng với khoảng 51,5 tỷ đồng tiền đầu tư của bị hại.

Nguyễn Quang Trung nhận hơn 2 tỷ đồng tiền thưởng, tương ứng với hơn 51 tỷ đồng của các bị hại.

Vũ Thế Anh cũng được thưởng hơn 2 tỷ đồng, tương ứng với hơn 50 tỷ đồng tiền đầu tư của bị hại.

Nguyễn Mạnh Dũng, quản lý văn phòng nhận tổng cộng hơn 4,2 tỷ đồng. Trong đó, tiền lương hơn 2,2 tỷ đồng và tiền thưởng gần 2 tỷ đồng, tương ứng với gần 50 tỷ đồng được các bị hại chuyển để đầu tư.