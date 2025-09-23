Dự báo chi tiết tác động của bão số 9 đến Việt Nam

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 16 giờ ngày 23/9, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 20,6°N; 116,7°E, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16 (184–201 km/h), giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 km/h.

Hồi 16 giờ ngày 24/9: Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20–25 km/h và suy yếu dần. Vị trí tâm bão ở 21,8°N – 111,8°E, trên đất liền ven bờ tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 390 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất cấp 14, giật cấp 17.

Bão số 9 sẽ gây mưa lớn cho nhiều khu vực.

Cảnh báo gió mạnh cấp 4 ở vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông, cấp 3 ở phía đông khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ.

Hồi 4 giờ ngày 25/9, bão tiếp tục di chuyển tây tây bắc, tốc độ 20–25 km/h, và suy yếu thêm. Vị trí tâm bão ở 21,7°N – 109,1°E, cách Móng Cái khoảng 120 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất cấp 10, giật cấp 12.

Cảnh báo gió mạnh: Cấp 3 ở vùng biển phía tây bắc khu vực Bắc Biển Đông và khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ.

Hồi 16 giờ ngày 25/9, bão di chuyển theo hướng tây tây nam, tốc độ 20–25 km/h và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Vị trí tâm áp thấp ở 21,5°N – 106,7°E, trên đất liền khu Đông Bắc Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8. Cảnh báo gió mạnh: Cấp 3 tại khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ và đất liền Đông Bắc Bộ.

Hồi 4 giờ ngày 26/9, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển tây tây nam với tốc độ 20–25 km/h và suy yếu thành một vùng áp thấp. Vị trí trung tâm ở 20,9°N – 104,3°E, trên khu vực biên giới Việt – Lào. Cường độ gió dưới cấp 6.

Như vậy, bão đã suy yếu hoàn toàn sau khi đổ bộ và di chuyển sâu vào đất liền, nhưng hoàn lưu sau bão vẫn có khả năng gây mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong những ngày tới.

Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 10-13, vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 14-16, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10,0m; biển động dữ dội.

Từ ngày 24/9, vùng biển phía Đông của Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9. Từ tối và đêm 24/9, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8, sóng biển cao 2,0-4,0m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9- 10, giật cấp 12, sóng biển cao 3,0-5,0m; biển động rất mạnh.

Ven biển tỉnh Quảng Ninh có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,6m. Nguy cơ cao sạt lở đê, kè biển, phá hủy khu nuôi trồng thủy sản, tàu, thuyền neo đậu ven biển do gió mạnh, nước biển dâng và sóng lớn.

Trên đất liền, từ gần sáng ngày 25/9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11; khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8. Mức độ ảnh hưởng theo cấp gió của bão được chi tiết tại phụ lục 1.

Từ đêm 24/9 đến hết đêm 26/9, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 23/9 đến ngày 25/9

Bắc Bộ: Đêm 23/9 ngày 24/9 có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc Bộ và Tuyên Quang đêm 23/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Đêm 24/9 ngày 25/9 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to ở khu vực Đông Bắc Bộ trong đêm 24/9; sau có mưa to đến rất to trên toàn khu vực Bắc Bộ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi: Từ đêm 23/9 đến đêm 24/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trong đêm 23/9, sau có mưa rào và dông vài nơi; riêng Thanh Hóa đêm 24/9 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Ngày 25/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to.

Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục có nơi mưa to; riêng Cao Nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ từ đêm 23-24/9 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 25/9 đến ngày 3/10

Bắc Bộ: từ đêm 25/9 đến hết đêm 26/9 có mưa to đến rất to. Ngày 27/9, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Khoảng từ ngày 29/9-01/10, khả năng có mưa rào và dông rải rác.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế: từ đêm 25-27/9 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng Thanh Hóa, Nghệ An từ đêm 25-26/9 có mưa to đến rất to. Từ ngày 28-29/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau mưa giảm dần.

Các khu vực khác: chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng từ ngày 26-28/9 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.