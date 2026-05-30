Những khu vực còn mưa dông đêm nay và ngày mai

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (30/5), ở khu vực Tây Bắc Bộ, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 30/5 có nơi trên 90mm như trạm: Ta Ma (Điện Biên) 154.6mm, Cầu 308 (Sơn La) 143.8mm, Võ Lao (Lào Cai) 110.4mm, Tân Hội Trung (Đồng Tháp) 90.4mm,…

Từ chiều tối 30/5 đến hết đêm 31/5, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Miền Bắc sắp nắng nóng dài ngày.

Ngoài ra trong chiều tối và tối ngày 30/5, khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa và các nơi khác của khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo từ ngày 1/6, mưa lớn trên khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có xu hướng giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Cảnh báo mưa dông khu vực nội thành Hà Nội Qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa cho khu vực xã Trung Giã, Kim Anh của thành phố Hà Nội. Trong 30 phút đến 4 giờ tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển thêm, gây mưa rào và dông ở các khu vực phường/xã kể trên, sau đó mở rộng ra các phường/xã khác của thành phố Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1

Đợt nắng nóng diện rộng sắp tới ở miền Bắc kéo dài bao lâu?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 30/5 đến ngày 1/6, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ban ngày trời nắng, có nơi xuất hiện nắng nóng.

Tại Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng, mưa vừa, mưa to và dông tiếp tục xảy ra, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ ngày 1/6, mưa giảm dần nhưng vẫn duy trì mưa rào và dông rải rác, một số nơi có thể xuất hiện mưa to.

Các khu vực khác trên cả nước có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có nơi xảy ra mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn dông có khả năng xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đáng chú ý, từ khoảng ngày 3-5/6, Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Trước đó, từ ngày 1/6, khu vực này đã xuất hiện nắng nóng cục bộ, nền nhiệt tăng nhanh vào ban ngày.

Tại Trung Bộ, nắng nóng diện rộng có thể xuất hiện từ khoảng ngày 2-3/6. Thời tiết ban ngày oi bức, trong khi chiều tối và đêm vẫn có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực phía Nam duyên hải Nam Trung Bộ từ ngày 2-3/6 có thể xuất hiện mưa dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to.

Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết đặc trưng mùa mưa với mưa rào và dông vào chiều tối. Một số nơi có thể xuất hiện mưa to. Từ khoảng ngày 5/6, mưa có xu hướng giảm nhưng vẫn còn xảy ra rải rác.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân tại Bắc Bộ và Trung Bộ cần chủ động các biện pháp chống nóng, hạn chế làm việc ngoài trời trong thời gian nhiệt độ cao nhất trong ngày. Đồng thời, người dân ở các khu vực có mưa dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.