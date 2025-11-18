Cận cảnh cầu Nước Bao bị lũ cuốn sập, gần 300 hộ dân bị cô lập

Cầu bị gãy đôi

Chiều 17/11 ghi nhận của PV tại hiện trường, nước từ thượng nguồn vẫn ầm ầm đổ về, cuốn theo rác thải, cây gỗ bịt kín chân cầu, dồn áp lực khiến mố cầu Nước Bao phía tây dài khoảng 5m sập hoàn toàn, tuyến đường ĐX.46 đoạn từ thôn Tà Lương qua thôn Nước Bao và Mang Nà (xã Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi) bị chia cắt hoàn toàn.

Cầu bị đứt gãy, dòng chảy xiết lộ rõ những khoảng trống sâu hoắm ngay dưới chân trụ. Lực lượng chức năng xã Sơn Hà đã lập chốt chặn, căng dây, dựng biển cảnh báo, tuyệt đối không cho người dân và phương tiện liều mình qua lại.

Cầu Nước Bao (xã Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi) bị lũ cuốn trôi.

Theo người dân địa phương, mưa lớn kéo dài từ ngày 16/11 đến nay đã khiến nước lũ dâng cao đột ngột, gây sập cầu trong sáng 17/11.

“Cầu sập khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn, xe máy, ô tô đều bó tay. Nước lớn vậy, người dân chỉ dám chờ rút bớt để lội bộ. Mong chính quyền sớm khắc phục để cuộc sống ổn định trở lại”, ông Đinh Văn Bỉ (65 tuổi, trú xã Sơn Hà) chia sẻ.

Ông Đinh Văn Vía (61 tuổi) cho biết, sáng nay hàng chục học sinh, giáo viên buộc quay về vì không thể sang bên kia cầu. Chỉ mong dựng cầu tạm để bọn nhỏ đi học, chứ lũ lên thất thường thế này rất nguy hiểm.

Rác, cây gỗ từ trên thượng nguồn theo dòng chảy tràn xuống khu vực chân cầu.

Theo thống kê ban đầu, 288 hộ/1.212 nhân khẩu tại hai thôn Mang Nà và Nước Bao đang bị cô lập hoàn toàn sau khi cầu Nước Bao bị sập. Người dân không thể ra ngoài mua nhu yếu phẩm, tiếp cận các dịch vụ y tế hoặc di chuyển tới nơi làm việc, học tập.

Dựng cầu tạm bằng tre để người dân qua lại

Bí thư Đảng ủy xã Sơn Hà Trần Văn Luật cho biết, ngay sau khi nắm thông tin cầu bị sập, xã đã huy động lực lượng công an, Ban Chỉ huy quân sự xã Sơn Hà tới hiện trường để chốt chặn và cắm biển cảnh báo, tuyệt đối không cho người dân qua lại khu vực nguy hiểm. Đối với các trường hợp cần đi lại khẩn cấp như người bệnh, học sinh có việc gấp, lực lượng tại chốt sẽ hỗ trợ đưa qua khu vực bị chia cắt.

Nước lũ chảy xiết, gây sập mố cầu.

Theo ông Luật, ngay trong chiều nay, chính quyền đã huy động lực lượng cùng người dân hai thôn Mang Nà và Nước Bao dùng tre và ván để làm một cây cầu tạm tại vị trí cầu Nước Bao bị sập nhằm phục vụ việc đi lại trước mắt.

“Địa phương đã kiểm tra hiện trường, dự kiến ngày mai (18/11) sẽ đưa sắt thép vào để làm một cầu dầm thép tạm nhằm bảo đảm các phương tiện qua lại an toàn. Hôm nay, lực lượng tại chỗ chỉ làm tạm để người dân đi bộ”, ông Luật thông tin.

Lực lượng địa phương và người dân dùng tre để dựng tạm cầu.

Lực lượng chức năng rào chắn hai bên cầu Nước Bao.

Về đảm bảo nhu yếu phẩm cho người dân, chính quyền đã làm việc với các cửa hàng tạp hóa tại hai thôn Mang Nà và Nước Bao để chuẩn bị lượng hàng thiết yếu tại chỗ. Trưởng thôn có trách nhiệm cấp phát khi người dân thiếu hụt lương thực; trường hợp khan hiếm sẽ điều tiết từ trung tâm xã vận chuyển lên bổ sung.