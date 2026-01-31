Đợt không khí lạnh mới đang bao phủ miền Bắc có điểm gì khác biệt?

Rét ẩm kèm mưa là đặc điểm nổi trội của đợt không khí lạnh lần này

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (31/1), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Đông Bắc Bộ. Do tác động của đợt không khí lạnh này, Bắc Bộ có mưa vài nơi, riêng khu vực vùng núi phía Bắc xuất hiện mưa, mưa nhỏ rải rác; nhiệt độ giảm khoảng 1–3 độ C. Tại trạm Bạch Long Vĩ đã ghi nhận gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Theo dự báo, trong 24–48 giờ tới, bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi ảnh hưởng. Trên đất liền, trong ngày 31/01, không khí lạnh sẽ tác động đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó lan sang Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trên đất liền phổ biến cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4. Ngày và đêm 31/01, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Đợt không khí lạnh lần này kèm theo mưa ẩm. Ảnh: Tuấn Anh

Ở Đông Bắc Bộ, trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ đêm 31/01, Bắc Trung Bộ và khu vực Tây Bắc Bộ (trừ Điện Biên và Lai Châu) cũng chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 12–15 độ C, vùng núi Bắc Bộ 9–12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C.

Riêng khu vực Hà Nội, ngày 31/01 có mưa, mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa vài nơi; trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này phổ biến 13–15 độ C.

Chi tiết nhiệt độ các khu vực khi đón không khí lạnh.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7–8, biển động, sóng cao 1,5–2,5 m. Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7–8, sóng cao 2,0–4,0 m. Từ ngày 01/02, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) tiếp tục duy trì gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7–8; vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7–8, sóng cao 2,0–5,0 m.

Từ chiều và tối 01/02, vùng biển phía Tây khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8, biển động, sóng cao 2,0–4,0 m.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 01/02 đến đêm 03/02, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tháng 2 sẽ có mấy đợt không khí lạnh?

Theo các chuyên gia khí tượng, từ nay đến Tết Nguyên đán 2026, nước ta vẫn sẽ chịu tác động của ít nhất hai đợt không khí lạnh có cường độ khá mạnh, khiến nền nhiệt nhiều khu vực giảm rõ rệt, nhất là vào ban đêm và sáng sớm.

Thông tin về đợt không khí lạnh này, ông Nguyễn Văn Hưởng – Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết đây là đợt không khí lạnh ẩm, gây mưa và rét cho Bắc Bộ trong thời gian ngắn, khoảng 2–3 ngày. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ ở khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ có khả năng xuống dưới 19 độ C, vùng núi dưới 17 độ C, trời rét đậm.

Theo bà Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia khí tượng thủy văn, sau đợt lạnh đầu tháng 2, khoảng ngày 10/2 (thời điểm đưa ông Táo về trời), một đợt không khí lạnh mới sẽ tiếp tục ảnh hưởng, với cường độ khá mạnh và xu hướng tăng cường xuống phía Nam. Trong bối cảnh Nam Bộ đang vào giữa mùa khô, khả năng xuất hiện mưa trái mùa không cao, nhưng thời tiết lạnh về đêm và sáng sớm sẽ thể hiện rõ hơn.

Từ nay đến Tết, thời tiết Nam Bộ được nhận định mát mẻ hơn trung bình nhiều năm, với ít nhất hai đợt se lạnh vào sáng sớm và chiều tối, mỗi đợt kéo dài khoảng 3–4 ngày. Trong những thời điểm này, không loại trừ khả năng xuất hiện sương mù hoặc sương muối cục bộ ở một số khu vực.

Riêng tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, có thể xuất hiện sương mù hỗn hợp do kết hợp giữa không khí lạnh và bụi mịn, làm gia tăng tình trạng ô nhiễm không khí. Bên cạnh đó, thời tiết hanh khô, độ ẩm thấp cũng làm tăng nguy cơ cháy nổ. Sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe, nhất là người già và trẻ nhỏ.

Trước diễn biến thời tiết, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, kịp thời thông tin đến người dân để chủ động phòng tránh.

Các tỉnh, thành phố cần rà soát phương án ứng phó với rét đậm, rét hại, đặc biệt chú trọng bảo đảm sức khỏe cho người dân và học sinh tại các trường nội trú; không sử dụng bếp than sưởi ấm trong phòng kín. Đồng thời, cần hướng dẫn người dân che chắn chuồng trại, dự trữ thức ăn, giữ ấm cho gia súc, gia cầm và triển khai các biện pháp bảo vệ cây trồng, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thời tiết gây ra.