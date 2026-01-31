Những chính sách mới nào có hiệu lực từ tháng 2/2026?

Giao dịch vàng miếng trái phép có thể bị phạt đến 400 triệu đồng

Chính phủ đã ban hành Nghị định 340/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Trong đó quy định cụ thể về hoạt động kinh doanh vàng. Nghị định có hiệu lực từ 9/2/2026.

Tại Điều 28 Nghị định số 340/2025/NĐ-CP, vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh vàng sẽ bị xử lý với nhiều mức phạt cụ thể. Trong đó có mức phạt cao nhất 300.000.000 - 400.000.000 đồng áp dụng với một trong các hành vì vi phạm sau đây:

- Sản xuất, kinh doanh mua, bán vàng miếng nhưng không có giấy phép sản xuất, kinh doanh mua, bán vàng miếng;

- Thực hiện xuất khẩu hoặc nhập khẩu vàng nguyên liệu, vàng miếng không có giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật;

- Hoạt động kinh doanh vàng khác khi chưa được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định của pháp luật.

Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu số vàng đối với hành vi vi phạm.

Theo Nghị định 340/2025/NĐ-CP, giao dịch vàng miếng trái phép có thể bị phạt đến 400 triệu đồng. Ảnh minh họa: TL

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

Từ 9/2/2026, Nghị định 340/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, việc thi hành các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Cụ thể:

Mở tài khoản thanh toán mạo danh có thể bị phạt đến 250.000.000 đồng

Tại điểm b khoản 7, điểm a khoản 10 Điều 30 Nghị định 340/2025/NĐ-CP quy định như sau:

Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

"d. Mở hoặc duy trì tài khoản thanh toán nặc danh, mạo danh.

Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, các điểm a, b khoản 4, các điểm a, b khoản 5, các điểm b, c, d, đ, e khoản 6, các điểm a, b, c, d khoản 7 và điểm b khoản 8 Điều này".

Theo đó, từ ngày 9/2/2026, hành vi mở hoặc duy trì tài khoản thanh toán nặc danh, mạo danh có thể bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng. Đồng thời buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Mua, bán, cho thuê tài khoản thanh toán có thể bị phạt đến 200.000.000 đồng

Theo điểm a khoản 5, điểm b khoản 6, điểm a khoản 10 Điều 30 Nghị định 340/2025/NĐ-CP quy định như sau:

"5. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán hoặc mua, bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 01 tài khoản thanh toán đến dưới 10 tài khoản thanh toán mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

6. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

b) Mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán hoặc mua, bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 10 tài khoản thanh toán trở lên mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

10. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, các điểm a, b khoản 4, các điểm a, b khoản 5, các điểm b, c, d, đ, e khoản 6, các điểm a, b, c, d khoản 7 và điểm b khoản 8 Điều này".

Như vậy, từ ngày 9/2/2026, hành vi mua, bán, cho thuê tài khoản thanh toán có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng nếu có số lượng từ 01 tài khoản thanh toán đến dưới 10 tài khoản thanh toán mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng nếu có số lượng từ 10 tài khoản thanh toán trở lên mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngoài ra, buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Từ ngày 15/2/2026, các hoạt động quảng cáo trên mạng được thực hiện theo quy định của Nghị định số 342/2025/NĐ-CP. Ảnh minh họa: TL

Quy định mới về hoạt động quảng cáo trên mạng

Từ ngày 15/2/2026, Nghị định số 342/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực quy định chi tiết một số điều của Luật Quảng cáo. Trong đó, đáng chú ý là các quy định liên quan đến hoạt động quảng cáo trên mạng.

Nghị định gồm 5 chương 32 điều quy định về danh mục và yêu cầu đối với nội dung quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt; quảng cáo trên kênh chương trình chuyên quảng cáo; hoạt động quảng cáo trên mạng; quảng cáo trên màn hình chuyên quảng cáo có kết nối mạng; quảng cáo thương hiệu quốc gia trên đài truyền thanh cấp xã; quảng cáo trong nội dung phim; văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam; trách nhiệm quản lý nhà nước.

Nghị định quy định khá chặt chẽ về hoạt động quảng cáo trên mạng không ở vùng cố định. Quảng cáo không ở vùng cố định là quảng cáo hiển thị tại vị trí, thời điểm không cố định trên giao diện dịch vụ trực tuyến, che khuất toàn bộ hoặc một phần nội dung chính và làm gián đoạn việc tiếp cận thông tin của người sử dụng.

Điều 17 của Nghị định quy định tính năng, biểu tượng để tắt quảng cáo phải bảo đảm việc quảng cáo được tắt chỉ với một lần tương tác; không có biểu tượng tắt quảng cáo giả hoặc biểu tượng tắt quảng cáo khó phân biệt, khó xác định.

Không có thời gian chờ tắt quảng cáo đối với quảng cáo dưới dạng hình ảnh tĩnh; thời gian chờ tắt quảng cáo tối đa là 5 giây đối với quảng cáo dưới dạng chuỗi hình ảnh chuyển động, video.

Ngoài ra, phải bố trí biểu tượng và hướng dẫn quy trình để người sử dụng thông báo nội dung quảng cáo vi phạm pháp luật và lựa chọn từ chối, tắt hoặc không tiếp tục xem quảng cáo không phù hợp.

Báo cáo quảng cáo vi phạm pháp luật phải được tiếp nhận, xử lý kịp thời và thông tin kết quả cho người sử dụng theo quy định của pháp luật.

Quy định xử phạt hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

Từ ngày 15/2/2026, Nghị định số 341/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực quy định rõ những hành vi bị xử phạt hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan.

Nghị định gồm 4 chương, 65 điều quy định về các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả; thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; việc thi hành các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp khắc phục hậu quả về quyền tác giả, quyền liên quan.

Tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan bị áp dụng hình thức xử phạt chính là phạt tiền.

Tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây:

- Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh tang vật vi phạm;

- Tước quyền sử dụng thẻ giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan hoặc giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan từ 1 tháng đến 3 tháng kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành.

Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan đối với cá nhân là 250 triệu đồng. Mức phạt tiền tối đa đối với tổ chức là 500 triệu đồng.

Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức gấp 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. Hộ kinh doanh, hộ gia đình, cộng đồng dân cư vi phạm hành chính bị áp dụng mức phạt tiền như đối với cá nhân vi phạm hành chính.