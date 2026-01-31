Không khí lạnh tràn về miền Bắc, dự báo thời tiết khu vực nào rét nhất hôm nay (31/1)?

Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc chuyển rét trong hôm nay

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, đến 3 giờ sáng nay (31/01), không khí lạnh đã tiến sát đến biên giới phía Bắc nước ta. Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 18-21 độ C.

Dự báo trong 24 giờ đến 48 giờ tới, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió trên đất liền chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Theo đó, ngày và đêm 31/01, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Ở khu vực Đông Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ đêm 31/01, khu vực Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ (trừ Điện Biên và Lai Châu) trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15 độ, vùng núi Bắc Bộ 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ.

Riêng tại khu vực Hà Nội, dự báo thời tiết ngày 31/01 có mưa, mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa vài nơi. Trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 13-15 độ.

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mới, dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay (31/1) trời chuyển rét, có mưa nhỏ rải rác trong cả ngày. Ảnh: Khổng Chí.

Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,5-2,5m; vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2,0-4,0m.

Từ ngày 01/02 khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2,0-5,0m.

Từ chiều và tối 01/02, vùng biển phía Tây khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2,0-4,0m.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ ngày 01/02 đến đêm 03/02, ở khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết hôm nay (31/1) khu vực nào rét nhất?

Theo các chuyên gia khí tượng thủy văn, ngày 31/1, dự báo thời tiết các tỉnh thành miền núi Đông Bắc Bộ sẽ có nhiệt độ thấp hơn so với nhiều khu vực khác trên cả nước, có nơi dưới 12 độ. Cụ thể:

TP Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ, gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 19-21 độ.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác; riêng Điện Biên - Lai Châu có mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ, riêng khu Tây Bắc 12-15 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 20-23 độ, riêng Điện Biên-Lai Châu 24-27 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ, gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: Nhiệt độ thấp nhất : 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 18-21 độ .

Khu vực Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, phía Nam có mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ, từ chiều tối gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 22-24 độ, phía Nam 25-27 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-32 độ.