Đồng ý chủ trương thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương

Sự kiện: Thời sự

Tại Hội nghị lần thứ hai diễn ra từ ngày 23-25/3/2026 tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã đồng ý chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Tờ trình về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng cho ý kiến tại ngày làm việc thứ hai của Hội nghị.

Sau sáp nhập, Đồng Nai có quỹ đất rộng tại Bình Phước cũ để phát triển công nghiệp

Sau khi sáp nhập với tỉnh Bình Phước từ tháng 7/2025, tỉnh Đồng Nai có rất nhiều dư địa để phát triển thành trục tăng trưởng quan trọng của vùng Đông Nam Bộ. Tỉnh đang hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để thu hút các nhà đầu tư tầm cỡ, phấn đấu tăng trưởng 2 con số.

Tỉnh Đồng Nai có hơn 4,4 triệu dân, đứng thứ ba cả nước sau Hà Nội và TP.HCM; diện tích 12.730 km2, xếp thứ 9.

Năm 2025, GRDP của Đồng Nai tăng 9,63%, vượt 1,13% so với chỉ tiêu Chính phủ giao. Quy mô GRDP theo giá hiện hành đạt 677.932 tỷ đồng, tăng 84.468 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 150,86 triệu đồng.

Trung ương cho ý kiến về việc thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương
Chiều 24/3, Văn phòng Trung ương Đảng đã có thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV.

-25/03/2026 21:39 PM (GMT+7)
