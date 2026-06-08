Đồng Tháp: Một công nhân tử vong trong bồn chứa rác

Vào khoảng 21h ngày 6/6, anh Nguyễn Văn Ch. (sinh năm 1982, nơi thường trú khu phố Thới Thuận, Phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp) là công nhân phụ trách khâu vận hành bồn chứa rác của công ty TNHH Long Uyên (tại xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp) sử dụng cây để đảo rác trong bồn thì cây bị rớt xuống đáy bồn.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường nơi công nhân tử vong.

Sau đó, anh Ch. liền tắt máy cuốn rác, rồi trực tiếp nhảy xuống bồn nơi chứa rác để nhặt cây bị rơi lên nhưng không nhặt được. Trong lúc này, anh Nguyễn Văn Sanh (sinh năm 1972, nơi thường trú ấp Bình Ninh, xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp) cũng là công nhân làm cùng ca đến hỗ trợ anh Châu khều cây bị rớt lên.

Tuy nhiên anh Sanh đến đây thì phát hiện anh Ch. bị ngất xỉu dưới bồn chứa rác nên hô hoán và cùng một số người khác đưa anh Ch. ra khỏi bồn và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện K120 trong tình trạng hôn mê. Sau đó nạn nhân được đưa đến bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM tiếp tục điều trị.

Đến sáng ngày 7/6 thì anh Ch. đã tử vong. Kết quả khám nghiệm tử thi, cơ quan chuyên môn kết luận ban đầu là do suy hô hấp/ngạt.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng làm rõ. Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường nơi công nhân tử vong.