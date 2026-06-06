Người mẹ lặng người kể bi kịch con gái bị chồng bạo hành đến tử vong

Tối 5/6, trao đổi với PV VietNamNet, ông Hoàng Phi Trường, CT xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh cho biết chị Đ.T.H.C (SN 1990) đã tử vong vào ngày 4/6, sau hơn 2 tháng điều trị. Gia đình nạn nhân đang lo hậu sự cho chị C.

Liên quan đến vụ việc, bà Đ.T.T (SN 1968, mẹ chị C., trú xã Quảng Hà) chia sẻ, con gái mình và Đinh Hữu Quý (SN 1986, trú xã Quảng Hà) kết hôn vào năm 2011 và có hai con chung (1 trai, 1 gái).

Trong thời gian chung sống, chị C. nhiều lần cho gia đình biết mình thường xuyên bị chồng hành hung sau những mâu thuẫn trong cuộc sống. Không thể tiếp tục chịu đựng, chị đã nhiều lần bỏ về nhà mẹ đẻ.

"Quý đánh con gái tôi xong lại coi như không có chuyện gì xảy ra, có lần đánh gãy tay phải đi cấp cứu tại bệnh viện", bà T. bức xúc nói.

Gia đình bà T. lo hậu sự cho con gái. Ảnh: Đ.X

Nhớ lại thời điểm xảy ra sự việc, bà T. cho biết khoảng 6h20 ngày 1/4, bố đẻ của Đinh Hữu Quý gọi điện cho chồng bà để thông báo chị C. bị ngã cầu thang và đang được cấp cứu tại Trung tâm Y tế Hải Hà.

Nhận được tin báo, bà T. cho biết bà đã nói với chồng rằng bà nghi ngờ con gái mình tiếp tục bị chồng hành hung. Sau đó, chị C. được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh để điều trị.

Khi gia đình có mặt tại bệnh viện, bà T. nhận thấy Quý tỏ ra khá bình thản, không biểu hiện sự lo lắng. Điều này khiến bà vô cùng bức xúc.

"Lúc đó, tôi rất giận và muốn lao vào đánh Quý, nhưng nghĩ đến việc phải tập trung chăm sóc, điều trị cho con gái nên cố giữ bình tĩnh", bà T. chia sẻ.

Sau 1 tháng điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh và hơn 1 tháng điều trị tại Trung tâm y tế Hải Hà, chị C đã tử vong vào khoảng 8h ngày 4/6.

"Gia đình tôi đang lo hậu sự cho con gái. Trong thời gian này, hai cháu được gửi về nhà ngoại để thuận tiện cho việc chăm sóc và nuôi dưỡng", bà T. cho biết.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc. Ảnh: Đ.X

Trước đó, ngày 10/4, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự “cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 31/3 tại thôn Quảng Chính 6, xã Quảng Hà.

Quá trình điều tra xác định, Đinh Hữu Quý là người hành hung vợ.

Cụ thể, ngày 31/3, Quý dùng tay, chân đánh vợ là chị Đ.T.H.C, gây thương tích với tỷ lệ tổn hại sức khỏe 95%.

Công an tỉnh cũng đã khởi tố bị can, đồng thời áp dụng biện pháp tạm giam đối với Quý để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Trần Đức Dũng, Chủ tịch UBND xã Đường Hoa, cho biết Đinh Hữu Quý là công chức Phòng Văn hóa - Xã hội của xã.