Nam thanh niên tử vong sau khi tông xe vào cột điện trên phố Ngọc Lâm (Hà Nội)
Sáng sớm 2/6, tại khu vực số nhà 386 phố Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một nam thanh niên tử vong tại hiện trường.
Theo thông tin ban đầu, nạn nhân điều khiển xe máy lưu thông trên phố Ngọc Lâm thì bất ngờ tông vào cột điện ven đường. Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Hiện trường vụ việc.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức phong tỏa khu vực, khám nghiệm hiện trường và phân luồng giao thông nhằm bảo đảm an toàn cho các phương tiện qua lại.
Vụ việc thu hút sự quan tâm của nhiều người dân sinh sống trong khu vực. Giao thông qua đoạn đường này đã bị ảnh hưởng trong thời gian lực lượng chức năng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ.
Các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ.
Hiện nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
