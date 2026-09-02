Dòng người ùn ùn từ miền Tây trở lại TPHCM

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, từ sáng sớm 2/9, nhiều người dân ở các tỉnh, thành miền Tây bắt đầu hành trình trở lại TPHCM và các tỉnh Đông Nam Bộ sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh.

Trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn TP. Cần Thơ, lượng phương tiện từ miền Tây hướng về TPHCM tăng dần.

Nhiều gia đình chở theo hành lý, đồ đạc trở lại thành phố để chuẩn bị cho ngày làm việc sau kỳ nghỉ.

Lượng phương tiện đông, nhưng giao thông trên tuyến quốc lộ 1A vẫn khá ổn định. Các phương tiện di chuyển tương đối thuận lợi, chưa ghi nhận tình trạng ùn tắc kéo dài.

Tại khu vực cầu Cần Thơ, dòng xe hướng về TPHCM và các tỉnh Đông Nam Bộ cũng tăng lên nhưng không xảy ra cảnh kẹt xe, ùn ứ như một số dịp nghỉ lễ trước.