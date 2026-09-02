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Dòng người ùn ùn từ miền Tây trở lại TPHCM

Sự kiện: Thời sự

Sáng 2/9, ngày cuối của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, nhiều gia đình từ các tỉnh, thành miền Tây lỉnh kỉnh hành lý trở lại TPHCM và các tỉnh Đông Nam Bộ. Dù lượng phương tiện trên các tuyến quốc lộ tăng dần, giao thông tại các tuyến đường chính vẫn khá thông thoáng, chưa xảy ra ùn tắc.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, từ sáng sớm 2/9, nhiều người dân ở các tỉnh, thành miền Tây bắt đầu hành trình trở lại TPHCM và các tỉnh Đông Nam Bộ sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, từ sáng sớm 2/9, nhiều người dân ở các tỉnh, thành miền Tây bắt đầu hành trình trở lại TPHCM và các tỉnh Đông Nam Bộ sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh.

Trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn TP. Cần Thơ, lượng phương tiện từ miền Tây hướng về TPHCM tăng dần.
Trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn TP. Cần Thơ, lượng phương tiện từ miền Tây hướng về TPHCM tăng dần.
Trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn TP. Cần Thơ, lượng phương tiện từ miền Tây hướng về TPHCM tăng dần.
Trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn TP. Cần Thơ, lượng phương tiện từ miền Tây hướng về TPHCM tăng dần.
Trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn TP. Cần Thơ, lượng phương tiện từ miền Tây hướng về TPHCM tăng dần.

Nhiều gia đình chở theo hành lý, đồ đạc trở lại thành phố để chuẩn bị cho ngày làm việc sau kỳ nghỉ.

Nhiều gia đình chở theo hành lý, đồ đạc trở lại thành phố để chuẩn bị cho ngày làm việc sau kỳ nghỉ.

Lượng phương tiện đông, nhưng giao thông trên tuyến quốc lộ 1A vẫn khá ổn định. Các phương tiện di chuyển tương đối thuận lợi, chưa ghi nhận tình trạng ùn tắc kéo dài.

Lượng phương tiện đông, nhưng giao thông trên tuyến quốc lộ 1A vẫn khá ổn định. Các phương tiện di chuyển tương đối thuận lợi, chưa ghi nhận tình trạng ùn tắc kéo dài.

Tại khu vực cầu Cần Thơ, dòng xe hướng về TPHCM và các tỉnh Đông Nam Bộ cũng tăng lên nhưng không xảy ra cảnh kẹt xe, ùn ứ như một số dịp nghỉ lễ trước.
Tại khu vực cầu Cần Thơ, dòng xe hướng về TPHCM và các tỉnh Đông Nam Bộ cũng tăng lên nhưng không xảy ra cảnh kẹt xe, ùn ứ như một số dịp nghỉ lễ trước.
Tại khu vực cầu Cần Thơ, dòng xe hướng về TPHCM và các tỉnh Đông Nam Bộ cũng tăng lên nhưng không xảy ra cảnh kẹt xe, ùn ứ như một số dịp nghỉ lễ trước.
Tại khu vực cầu Cần Thơ, dòng xe hướng về TPHCM và các tỉnh Đông Nam Bộ cũng tăng lên nhưng không xảy ra cảnh kẹt xe, ùn ứ như một số dịp nghỉ lễ trước.
Trong khi đó, tại Bến xe Trung tâm TP. Cần Thơ, lượng hành khách đến mua vé trong sáng 2/9 khá thưa vắng so với những ngày cao điểm lễ. Một số người dân cho biết đã chủ động trở lại thành phố từ sáng sớm để tránh đi vào khung giờ cao điểm. Ảnh: Nhật Huy.
Trong khi đó, tại Bến xe Trung tâm TP. Cần Thơ, lượng hành khách đến mua vé trong sáng 2/9 khá thưa vắng so với những ngày cao điểm lễ. Một số người dân cho biết đã chủ động trở lại thành phố từ sáng sớm để tránh đi vào khung giờ cao điểm. Ảnh: Nhật Huy.
Trong khi đó, tại Bến xe Trung tâm TP. Cần Thơ, lượng hành khách đến mua vé trong sáng 2/9 khá thưa vắng so với những ngày cao điểm lễ. Một số người dân cho biết đã chủ động trở lại thành phố từ sáng sớm để tránh đi vào khung giờ cao điểm. Ảnh: Nhật Huy.
Dòng xe nối dài, nhích từng chút trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây
Dòng xe nối dài, nhích từng chút trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lượng phương tiện rời TPHCM tăng cao khiến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ùn tắc kéo dài.

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Theo Nhật Huy ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-02/09/2026 09:50 AM (GMT+7)
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