Dòng người ùn ùn từ miền Tây trở lại TPHCM
Sáng 2/9, ngày cuối của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, nhiều gia đình từ các tỉnh, thành miền Tây lỉnh kỉnh hành lý trở lại TPHCM và các tỉnh Đông Nam Bộ. Dù lượng phương tiện trên các tuyến quốc lộ tăng dần, giao thông tại các tuyến đường chính vẫn khá thông thoáng, chưa xảy ra ùn tắc.
Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, từ sáng sớm 2/9, nhiều người dân ở các tỉnh, thành miền Tây bắt đầu hành trình trở lại TPHCM và các tỉnh Đông Nam Bộ sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh.
Nhiều gia đình chở theo hành lý, đồ đạc trở lại thành phố để chuẩn bị cho ngày làm việc sau kỳ nghỉ.
Lượng phương tiện đông, nhưng giao thông trên tuyến quốc lộ 1A vẫn khá ổn định. Các phương tiện di chuyển tương đối thuận lợi, chưa ghi nhận tình trạng ùn tắc kéo dài.
Ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lượng phương tiện rời TPHCM tăng cao khiến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ùn tắc kéo dài.
Theo Nhật Huy ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-02/09/2026 09:50 AM (GMT+7)