Iran tuyên bố thay đổi chiến lược đáng sợ trước các mối đe dọa từ Mỹ và Israel

Tên lửa của Iran. Ảnh: IRN.

Ngày 4/9, Chuẩn tướng Mohammad Akrami Nia, người phát ngôn quân đội Iran, cho biết: “Bất cứ nơi nào chúng tôi nhận thấy có mối đe dọa, chúng tôi sẽ tiến hành các chiến dịch phủ đầu”.

“Học thuyết quân sự của chúng tôi đã chuyển sang phòng thủ phủ đầu và các chiến dịch răn đe” - ông Nia nói.

Chuẩn tướng Mohammad Akrami Nia cũng tuyên bố rằng “chủ quyền của Iran đối với Eo biển Hormuz đang được củng cố hoàn toàn”.

Ông Akrami Nia khẳng định các cuộc tấn công đáp trả của Iran đã “bao phủ toàn bộ khu vực Arab”, nhằm vào các căn cứ của Mỹ “từ Jordan đến tận Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE)”, đồng thời mô tả các cuộc tấn công này là “cực kỳ hiệu quả và có sức hủy diệt đặc biệt lớn”, gây thiệt hại nặng nề cho cơ sở hạ tầng quân sự của Mỹ.

Người phát ngôn quân đội Iran cũng cho rằng những hậu quả từ quyết định phát động cuộc chiến chống Iran của Mỹ hiện đã bắt đầu được cảm nhận ngay trong lãnh thổ nước này. Ông đồng thời cảnh báo rằng nếu “Israel” hỗ trợ hoặc tiến hành hành động gây hấn, Iran sẽ đáp trả “nhanh chóng và dễ dàng, với sức mạnh lớn hơn trước”.