Tổng thống Mỹ Trump gọi xung đột với Iran là ‘chuyện nhỏ’

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu ngày 4/9. (Ảnh: AP)

Ngày 4/9, khi được hỏi tại Phòng Bầu dục về những phát biểu mà ông Vance đưa ra trước đó, Tổng thống Trump nói các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran hiện nay “không liên tục”, và “nhiều người không gọi đó là một cuộc chiến”.

Chiến dịch quân sự của Mỹ ở Iran đến nay đã tiêu tốn hơn 37,5 tỷ USD và 18 quân nhân Mỹ thiệt mạng.

“Tôi có thể hiểu ông ấy muốn nói gì. Tôi gọi đó là một cuộc xung đột quân sự, vì với chúng ta, đây là chuyện nhỏ. Không phải vấn đề lớn”, Tổng thống Trump nói.

Tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 3/9, Phó Tổng thống Vance bác bỏ việc sử dụng từ “chiến tranh” để mô tả cuộc giao tranh giữa Mỹ và Iran. Ông cũng tránh dự đoán liệu cuộc xung đột kéo dài 6 tháng này có kết thúc trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 hay không.

“Tôi sẽ không gọi đó là một cuộc chiến. Hiện tại không diễn ra giao tranh bằng hỏa lực”, ông Vance nói.

Tuyên bố của ông Vance được đưa ra trong bối cảnh Iran vừa phóng tên lửa vào Kuwait - đồng minh của Mỹ tại vùng Vịnh, để trả đũa các đợt không kích của Mỹ đầu tuần này.

Trong cuộc trao đổi với các phóng viên ngày 4/9, ông Trump cũng cho rằng số quân nhân Mỹ thiệt mạng trong xung đột với Iran tương đối thấp so với một số cuộc chiến gần đây khác của Mỹ.

“Chúng ta đã làm ở Venezuela và không mất một ai. Còn trong cuộc này, chúng ta mất 18 người”, Tổng thống Trump nói, và nhắc lại những cuộc chiến mà Mỹ mất hàng chục, hàng trăm nghìn binh lính.

Khi một phóng viên chất vấn việc ông gọi cuộc xung đột là “chuyện nhỏ” khi đã có 18 quân nhân Mỹ thiệt mạng, ông Trump nhắc lại lập luận rằng cuộc xung đột này đã khiến chương trình hạt nhân của Iran bị vô hiệu hóa đáng kể.

“Iran sẽ không có vũ khí hạt nhân, bởi nếu họ có vũ khí hạt nhân thì có lẽ các bạn đã không thể đứng ở đây”, ông Trump nói.