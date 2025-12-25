Đông nghịt người đón Giáng sinh

Tại Hà Nội, tiết trời khoảng 21 độ C, đông đảo người dân, du khách đổ về Nhà thờ Lớn (phường Hoàn Kiếm) dự lễ hoan ca mừng Chúa Giáng sinh và thánh lễ trong đêm.

Phố Lý Quốc Sư dẫn vào Nhà thờ Lớn ken đặc người đổ về.

Lúc 20h, Nhà thờ Lớn bắt đầu chương trình âm nhạc với các bài hát ca ngợi Chúa.

Giáng sinh là đại lễ của người Công giáo mừng sự kiện Chúa Jesus chào đời. Thánh lễ Vọng được tổ chức đêm 24/12, lễ chính vào ngày 25/12.

Du khách nước ngoài hóa trang thành ông già Noel vui đùa trước Nhà thờ Lớn.

Năm 2025 được Tòa thánh Vatican chọn làm Năm Thánh. Đây là sự kiện tôn giáo lớn, đánh dấu một năm tha tội và hình phạt do tội gây ra, một năm hòa giải giữa những người đối lập nhau, một năm hoán cải và lãnh nhận Bí tích Hòa giải.

Một nhóm phụ nữ mặc đồ ông già Noel chụp hình lưu niệm trước Hồ Gươm.

Tối nay, tại khu vực quanh hồ UBND phường Hoàn Kiếm tổ chức chiếu sáng nghệ thuật, hoạt động mở đầu cho chuỗi chương trình văn hóa – nghệ thuật chào đón Tết Dương lịch 2026, phục vụ người dân Thủ đô và du khách trong, ngoài nước.

Tại TP HCM, dòng người cũng đổ về Nhà thờ Đức Bà (phường Sài Gòn) để vui chơi trong đêm Noel. Năm nay, nhà thờ gần 160 năm tuổi lắp 1.000 km dây đèn LED thắp sáng nên nhiều ngày qua trở thành điểm check-in của giới trẻ và du khách. Ảnh: Phạm Thanh Trí

Các tuyến đường quanh khu vực Nhà thờ Đức Bà kẹt cứng người. Riêng đường Lê Duẩn ùn ứ gần một km. Lực lượng cảnh sát giao thông phải bố trí nhiều khu vực để điều tiết, hạn chế ùn tắc.

Người dân xếp hàng bên ngoài cổng chính Nhà thờ Đức Bà. Năm nay, nhà thờ lắp một màn hình phía trước để giáo dân theo dõi thánh lễ.

Anh Nguyễn Thiên Tú, 30 tuổi, làm lễ ở bên ngoài khuôn viên trước nhà thờ. "Năm nay nhà thờ trang trí rất đẹp, đối với người công giáo được đón giáng sinh ở đây rất ý nghĩa", anh nói.

Sân thượng của trung tâm thương mại gần nhà thờ đông nghịt người chờ khoảnh khắc công trình sáng đèn. Nơi đây có vị trí trực diện nhà thờ và mở cửa miễn phí cho người dân nên thu hút người đổ về dịp Giáng sinh.

Chị Trần Thu Trang, 31 tuổi, cùng con trai tới ngắm cảnh Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn lên đèn dịp Noel. "Biết là hôm nay rất đông nhưng hai mẹ con vẫn muốn đi để hoà cùng không khí Giáng sinh an lành", chị nói.

Nguyễn Ngọc Như, sinh viên Trường đại học Văn Lang, diện bộ đồ do cô tự thiết kế, trong bài thi môn thiết kế thời trang. Hôm nay cô gắn thêm đèn nháy làm đẹp dịp lễ.

Cách đó khoảng 1,5 km, đông nghịt người đổ về Nhà thờ Tân Định trên đường Hai Bà Trưng, phường Xuân Hoà, dự thánh lễ. Công trình hơn 150 tuổi mang phong cách kiến trúc Roman, sơn màu hồng phấn nên được gọi là "nhà thờ màu hồng", thu hút khách nước ngoài khi tới TP HCM.

Hàng trăm giáo dân đổ về nhà thờ Tân Định mừng Chúa Giáng sinh.

Chiều nay, ảnh hưởng của không khí lạnh từ phía Bắc, lần đầu tiên trong 5 năm qua TP HCM mưa lớn dịp Noel. Đến 16h30, trời tạnh và mát mẻ.

"Năm nào lễ gia đình tôi cũng đi cầu bình an", ông Ngô Hồng Nhật (ngụ quận 4 cũ) cõng con đi chơi lễ cho biết.

Bên trong nhà thờ Tân Định đông đúc giáo dân dự thánh lễ.