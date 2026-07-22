Đồng Nai được định hướng thành trung tâm hàng không châu Á - Thái Bình Dương

Ngày 21/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065.

Theo Nghị quyết, đến năm 2035, Đồng Nai phấn đấu trở thành đô thị sân bay, ven sông, đa trung tâm, đa mục tiêu, xanh, thông minh; là trung tâm công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hàng không vũ trụ và kinh tế hàng không đạt tiêu chuẩn quốc tế. Người dân có thu nhập cao, xã hội văn minh, an toàn, hạnh phúc.

Đến năm 2045, Đồng Nai được định hướng trở thành trung tâm hàng không hiện đại của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trung tâm kinh tế tri thức phát triển năng động, có chỉ số phát triển con người (HDI) ở mức cao, quản trị đô thị hiện đại. Tầm nhìn năm 2065, thành phố trở thành đô thị kết nối toàn cầu, thuộc nhóm các đô thị sân bay đa chức năng, có chất lượng sống và mức độ hạnh phúc thuộc nhóm cao trên thế giới.

Về tăng trưởng kinh tế, giai đoạn 2026-2030, Đồng Nai đặt mục tiêu tăng GRDP bình quân từ 10% mỗi năm và duy trì trong các năm tiếp theo. Quy mô GRDP đạt khoảng 44 tỷ USD vào năm 2030, tăng lên 70 tỷ USD năm 2035, 150 tỷ USD năm 2045 và khoảng 600 tỷ USD vào năm 2065. GRDP bình quân đầu người tương ứng đạt 9.200 USD, 13.000 USD, 23.000 USD và 67.500 USD.

Diện mạo nút giao kết nối Sân bay Long Thành với Vành đai 3, thành phố Đồng Nai. Ảnh: Phước Tuấn

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Bộ Chính trị yêu cầu quy hoạch tổng thể thành phố với tư duy đột phá, tầm nhìn 100 năm. Trong đó, hình thành các hành lang phát triển chiến lược như TP HCM - Biên Hòa - Long Thành - cảng Phước An, kết nối hàng không, cảng biển, logistics và dịch vụ hiện đại; Biên Hòa - Dầu Giây - Tân Phú - Tây Nguyên phát triển công nghiệp, nông nghiệp, du lịch sinh thái và năng lượng; Long Thành - Lâm Đồng - Nam Trung Bộ - Tây Nguyên kết nối hàng không với cảng biển và vùng cao nguyên; Phước Long - Đồng Xoài - Chơn Thành - Hoa Lư - Campuchia - ASEAN lục địa phát triển logistics xuyên biên giới và công nghiệp phụ trợ.

Bộ Chính trị cũng yêu cầu phân cấp, phân quyền mạnh cho HĐND, UBND và Chủ tịch UBND thành phố, trừ các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại và tôn giáo. Đồng Nai được nghiên cứu áp dụng các cơ chế đặc thù tương tự TP HCM trong các lĩnh vực đầu tư, tài chính, ngân sách, đất đai, xây dựng, quy hoạch, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nhân lực chất lượng cao và một số lĩnh vực khác.

Theo Nghị quyết, Đồng Nai sẽ phát triển các khu kinh tế đặc biệt, khu thương mại tự do, khu công nghệ số tập trung, khu đổi mới sáng tạo và khu giáo dục đại học gắn với đô thị sân bay Long Thành. Thành phố cũng được xây dựng cơ chế huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư, nhất là cho công nghiệp hàng không, công nghệ cao, bán dẫn, logistics và tài chính.

Đồng Nai được áp dụng chính sách vượt trội để thu hút nhà đầu tư chiến lược, các dự án công nghệ lõi, công nghệ cao và đội ngũ chuyên gia, tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng trong và ngoài nước.

Nghị quyết xác định sân bay Long Thành sẽ trở thành cửa ngõ hàng không quốc tế chủ lực, trung tâm trung chuyển quốc tế của Việt Nam và mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng khu vực, toàn cầu. Khu vực Long Thành - Nhơn Trạch được đầu tư để hình thành đô thị sân bay với quy mô dân số khoảng 2,5 triệu người.

Bộ Chính trị đồng thời yêu cầu xây dựng chính sách vượt trội để Đồng Nai trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về hạ tầng công nghệ, trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây, công nghiệp bán dẫn, công nghệ lượng tử, công nghiệp sinh học, vật liệu mới và hạ tầng số, qua đó hình thành hệ sinh thái công nghệ có sức cạnh tranh trong khu vực và quốc tế.