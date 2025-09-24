Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
‘Đóng’ bãi xe dưới gầm cầu, nhiều ô tô tràn ra đường vì 'khát' điểm đỗ

Sự kiện: An toàn giao thông
TPO - Khi các điểm trông xe ở gầm cầu bị đóng cửa, chưa tìm được bãi xe thay thế, ô tô, xe máy của người dân đã tràn ra đỗ ở lòng đường, vỉa hè. Tình trạng thiếu nơi đỗ xe đang gây ra những hệ lụy cho giao thông và trật tự đô thị ở Hà Nội.

Hơn 1 tuần trước đây, ở khu vực này người tham gia giao thông sẽ thấy gầm cầu Vĩnh Tuy đặc kín ô tô dừng đỗ. Tuy nhiên, từ 23/9, cảnh tượng ngược lại khi gầm cầu trống vắng, còn lòng đường ô tô đỗ thành hàng dài cả trăm mét.

Lòng đường, vỉa hè các tuyến đường xung quanh gầm cầu Vĩnh Tuy nhan nhản ô tô dừng đỗ ngày đêm.

Tại cầu cầu Chương Dương, bãi trông xe ở gầm cầu lâu nay cũng dựng hàng rào sắt đóng cửa, nhưng bên ngoài xe ô tô đỗ chắn gần 1 làn đường.

Ở gầm cầu Long Biên, ô tô, xe tải đỗ thành hàng dài dưới đường và trên vỉa hè.

Trên các tuyến phố khu vực gần gầm cầu, nhiều người dân đi bộ đã phải băng xuống đường.

Giao thông đi lại khó khăn do lòng đường bị thu hẹp

Anh Nguyễn Kinh Long, một người dân sống trên phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy cho biết, cá nhân anh sẵn sàng chấp hành quy định của nhà nước là không đỗ xe ở gầm cầu. Tuy nhiên, nếu không đỗ ở gầm cầu thì xe nhà anh chỉ biết đỗ ra đường vì thiếu chỗ gửi.

Ngày 23/9, thông tin với PV Tiền Phong , đại diện Cty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội cho biết, hiện 3 bãi xe ở gầm cầu là Vĩnh Tuy, Ngã Tư Vọng, cầu Chương Dương với hàng trăm ô tô và hàng nghìn xe máy nhưng chưa có phương án bãi xe thay thế. "Để kịp thực hiện yêu cầu của cơ quan chức năng là di chuyển toàn bộ phương tiện đang gửi ở gầm cầu trong tháng 9, chậm nhất là 30/10, Công ty buộc phải thông báo cho các chủ xe chủ động có phương án" - đại diện Cty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội thông tin.

Theo đại diện Cty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội, hiện đơn vị cũng đang chờ chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan chức năng để tháo gỡ các khó khăn về điểm đỗ xe cho người dân tại khu vực gầm cầu bị giải tỏa.
24/09/2025 08:25 AM (GMT+7)
