Gầm cầu Vĩnh Tuy 'sạch bóng' ô tô, xe máy

Sự kiện: Thời sự
Khu vực gầm cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) những ngày gần đây sạch bóng ô tô, xe máy dừng, đỗ sau khi Bộ Xây dựng yêu cầu di dời ngay cơ sở trông giữ xe dưới gầm cầu để bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ.

Gầm cầu Vĩnh Tuy &#39;sạch bóng&#39; ô tô, xe máy - 1

Tại gầm cầu Vĩnh Tuy từ đường Minh Khai dẫn lên, ghi nhận của phóng viên trong chiều 21/9, từ trụ H8/T8 chạy dài về hướng đường Minh Khai đã không còn ô tô dừng đỗ.

Gầm cầu Vĩnh Tuy &#39;sạch bóng&#39; ô tô, xe máy - 2

Tại vị trí này, trước đây ô tô, xe máy đỗ bạt ngàn cả ngày và đêm.

Gầm cầu Vĩnh Tuy &#39;sạch bóng&#39; ô tô, xe máy - 3

Sau khi các phương tiện ở đây được di dời đi, lòng gầm cầu trở nên thông thoáng, sạch sẽ

Gầm cầu Vĩnh Tuy &#39;sạch bóng&#39; ô tô, xe máy - 4

Công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội (quản lý bãi xe gầm cầu Vĩnh Tuy) cho biết, sau khi có thông báo về việc dừng trông xe ở gầm cầu Vĩnh Tuy nhiều chủ xe đã chủ động di dời xe đi, riêng tại các trụ cầu từ T13 đến T7 vẫn còn một số phương tiện đỗ ở đây, nhân viên trông xe đang liên lạc với chủ xe để đề di chuyển trong những ngày tới.

Gầm cầu Vĩnh Tuy &#39;sạch bóng&#39; ô tô, xe máy - 5

Đơn vị trông xe dựng gác chắn, căng rào để bảo vệ và ngăn không cho xe ô tô khác đi vào.

Gầm cầu Vĩnh Tuy &#39;sạch bóng&#39; ô tô, xe máy - 6

Thậm chí tại một số trụ cầu, để phòng ngừa hành vị xâm hại đến công trường giao thông hiện, đơn vị quản lý cầu đã dùng hàng rào sắt quây xung quanh.

Gầm cầu Vĩnh Tuy &#39;sạch bóng&#39; ô tô, xe máy - 7

Do thiếu điểm đỗ xe nên lâu nay gầm cầu Vĩnh Tuy, từ đường dẫn chính đến các nhánh đường kết nối lên xuống cầu đều được giao cho Công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội nhận trông xe ngày, đêm cho người dân

Gầm cầu Vĩnh Tuy &#39;sạch bóng&#39; ô tô, xe máy - 8

Tại gầm cầu khu vực vừa xảy ra vụ cháy bãi xe máy ngày 30/8, việc di dời ô tô, xe máy tại đây cũng đang được diễn ra.

Trước đó, ngày 30/8 tại đường dẫn gầm cầu Vĩnh Tuy phía nội thành đã xảy ra vụ cháy bãi xe, vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi hơn 500 xe máy của người dân được tập kết về đây. Ngoài ra vụ hỏa hoạn cũng làm lớp bê tông bảo vệ dầm cầu từ trụ T1 đến T3 bị lửa nung nóng và bong tróc, lộ bản giằng thép. Để đảm bảo an toàn cho người, phương tiện qua lại và công trình giao thông, Sở Xây dựng Hà Nội phải cấm xe ô tô từ trên 18 tấn qua cầu Vĩnh Tuy từ 2/9.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Xây dựng đã có chỉ thị yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố di dời ngay cơ sở trông giữ xe ra khỏi phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ trước ngày ngày 30/10/2025.
-22/09/2025 09:00 AM (GMT+7)
