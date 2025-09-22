Gầm cầu Vĩnh Tuy 'sạch bóng' ô tô, xe máy

Tại gầm cầu Vĩnh Tuy từ đường Minh Khai dẫn lên, ghi nhận của phóng viên trong chiều 21/9, từ trụ H8/T8 chạy dài về hướng đường Minh Khai đã không còn ô tô dừng đỗ.

Tại vị trí này, trước đây ô tô, xe máy đỗ bạt ngàn cả ngày và đêm.

Sau khi các phương tiện ở đây được di dời đi, lòng gầm cầu trở nên thông thoáng, sạch sẽ

Công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội (quản lý bãi xe gầm cầu Vĩnh Tuy) cho biết, sau khi có thông báo về việc dừng trông xe ở gầm cầu Vĩnh Tuy nhiều chủ xe đã chủ động di dời xe đi, riêng tại các trụ cầu từ T13 đến T7 vẫn còn một số phương tiện đỗ ở đây, nhân viên trông xe đang liên lạc với chủ xe để đề di chuyển trong những ngày tới.

Đơn vị trông xe dựng gác chắn, căng rào để bảo vệ và ngăn không cho xe ô tô khác đi vào.

Thậm chí tại một số trụ cầu, để phòng ngừa hành vị xâm hại đến công trường giao thông hiện, đơn vị quản lý cầu đã dùng hàng rào sắt quây xung quanh.

Do thiếu điểm đỗ xe nên lâu nay gầm cầu Vĩnh Tuy, từ đường dẫn chính đến các nhánh đường kết nối lên xuống cầu đều được giao cho Công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội nhận trông xe ngày, đêm cho người dân

Tại gầm cầu khu vực vừa xảy ra vụ cháy bãi xe máy ngày 30/8, việc di dời ô tô, xe máy tại đây cũng đang được diễn ra.