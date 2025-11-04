Dọn khu 'biệt thự Chú Hỏa' để làm đài tưởng niệm

Bấm để lật

Khu đất số 1 Lý Thái Tổ rộng 4,3 ha, nằm giữa ba mặt tiền Lý Thái Tổ – Hùng Vương – Trần Bình Trọng, đối diện ngã sáu Cộng Hòa, gồm 7 biệt thự cổ kiểu Pháp từng thuộc gia đình chú Hỏa - “vua nhà đất” Sài Gòn xưa.

Sau 1975, khu đất do Bộ Ngoại giao quản lý nhưng bỏ hoang nhiều năm, nay đang hoàn tất bàn giao cho thành phố. Theo phương án chỉnh trang, các biệt thự sẽ được giữ lại, kết hợp xây công viên và đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19.

Sáng 4/11, nhiều xe cẩu, công nhân tiến hành phát quang bụi rậm, dọn sạch rác, đất cát trên các lối đi và khuôn viên khu biệt thự. Một công trình phụ trợ cạnh biệt thự cũng được tháo dỡ.

Đơn vị thi công có biết, có khoảng 100 người tham gia dọn dẹp khu đất và dự kiến hoàn thành trong tuần này, trước khi bàn giao cho thành phố làm công viên.

Khuôn viên một biệt thự trong khu đất sau khi được phát quang, vệ sinh so với thời điểm năm ngoái.

Các biệt thự có tổng diện tích khoảng 7.000 m2 từng được làm khu lưu trú, nhà hàng tiệc cưới trước khi bỏ hoang. Bên trong đồ đạc ngổn ngang, một số hạng mục xuống cấp, hư hỏng.

Một dãy nhà xây dựng sau này để làm nơi lưu trú được dỡ bỏ hoàn toàn, vật liệu xây dựng, xà bần tập kết thành đống lớn ở đây.

Công nhân tháo dỡ các hạng mục ở sân quần vợt trong khu đất.

Các con đường nội khu sau khi phát quang thông thoáng hơn trước. Thời gian tới, nhà thầu lát đá và xây dựng thêm các lối đi khác trong khu đất.

Phần lớn cây xanh, nhất là cổ thụ được giữ lại để làm công viên.

Theo kế hoạch, khu đất sẽ được bàn giao cho Sun Group - đơn vị tài trợ xây dựng công viên cây xanh, không gian sinh hoạt cộng đồng, dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026.

Vị trí khu đất làm công viên và đài tưởng niệm. Đồ hoạ: Hoàng Khánh