Ùn tắc, ngập lụt đô thị và bất động sản bị 'thổi giá': Vì sao người dân vẫn phải chịu?

Theo báo cáo tổng kết của Bộ Xây dựng, trong năm 2025, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, nhiều vấn đề tồn tại trong phát triển đô thị, hạ tầng giao thông và thị trường bất động sản vẫn chưa được khắc phục triệt để, trực tiếp tác động đến đời sống người dân.

Theo đó, trình trạng ùn tắc giao thông, ngập lụt tại các đô thị lớn vẫn tiếp tục xảy ra, cho thấy một số giải pháp, chính sách quản lý nhà nước chưa theo kịp tốc độ phát triển nhanh của kết cấu hạ tầng giao thông trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, mật độ phương tiện tăng cao.

Nguyên nhân được chỉ ra là hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hạ tầng giao thông và thoát nước, chưa theo kịp yêu cầu quy hoạch và tổ chức giao thông; công tác phối hợp giữa các ngành, địa phương ở một số nơi còn thiếu đồng bộ. Trong khi đó, nguồn lực đầu tư còn hạn chế, biến đổi khí hậu và các đợt mưa lớn cực đoan ngày càng phức tạp đã làm gia tăng áp lực lên hệ thống hạ tầng đô thị, khiến tình trạng ngập úng, ách tắc kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt, đi lại của người dân.

Cảnh ngập úng kéo dài nhiều ngày xảy ra vào đầu tháng 10/2025 tại Hà Nội.

Bộ Xây dựng cũng thẳng thắn nhìn nhận tiến độ giải ngân đầu năm 2025 tại một số dự án còn chậm. Một phần nguyên nhân xuất phát từ công tác dự báo, xây dựng kế hoạch của một số đơn vị chưa sát thực tế, chưa lường hết các rủi ro phát sinh; bên cạnh đó, các đợt thời tiết cực đoan đã làm gián đoạn thi công trên diện rộng, tác động trực tiếp đến tiến độ thực hiện và kế hoạch giải ngân vốn đầu tư.

Công tác giải phóng mặt bằng tại nhiều dự án vẫn là "điểm nghẽn", trong khi một số địa phương còn lúng túng trong tổ chức thực hiện quy hoạch và thủ tục đầu tư, kéo dài thời gian triển khai dự án.

Cảnh người dân đội mưa xếp hàng chờ đến lượt đăng ký mua nhà ở xã hội Kim Chung (xã Thiên Lộc, Hà Nội) đợt giữa tháng 11/2025.

Đối với thị trường bất động sản, báo cáo cho thấy giá giao dịch có xu hướng tăng theo từng năm nhưng chưa phản ánh đúng giá trị thực. Nguyên nhân chủ yếu do còn tồn tại hiện tượng găm hàng, nâng giá, đầu cơ, làm gia tăng mặt bằng giá bất động sản và gây mất cân đối cung - cầu.

Cơ cấu sản phẩm trên thị trường tiếp tục mất cân đối giữa các phân khúc, thiếu nghiêm trọng nhà ở có giá phù hợp với khả năng chi trả của đa số người dân, trong khi nhiều dự án triển khai chậm do vướng mắc về thủ tục đầu tư, đất đai và quy hoạch.

Nguồn vốn dành cho thị trường bất động sản cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro khi tốc độ tăng tín dụng trong lĩnh vực này cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng chung của toàn ngành, gây khó khăn cho công tác kiểm soát dòng vốn, đặc biệt là dòng vốn tín dụng gián tiếp.

Cùng với đó là áp lực dư nợ trái phiếu doanh nghiệp và lượng trái phiếu đến hạn trả nợ của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản lớn trong bối cảnh giá nhà ở tăng cao vượt giá trị thực.

Bộ Xây dựng cho biết, tại một số địa phương, công tác quản lý thị trường bất động sản chưa được quan tâm đúng mức; việc giám sát, kiểm tra chưa được thực hiện thường xuyên, kịp thời chấn chỉnh các sai phạm. Thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản dù đã được thu thập nhưng chưa đầy đủ, chưa hoàn thiện, ảnh hưởng đến tính minh bạch và hiệu quả quản lý.

Những tồn tại này tiếp tục đặt ra yêu cầu phải sớm có các giải pháp đồng bộ, căn cơ để tháo gỡ các "nút thắt" đang trực tiếp tác động đến cuộc sống người dân đô thị.