Đón chào năm mới 2026: Tận hưởng không gian âm nhạc sôi động và “bung xõa” năng lượng chờ đón năm mới
Đêm nay, 31/12, nhiều địa phương trên cả nước đồng loạt tổ chức chương trình nghệ thuật, lễ hội âm nhạc và countdown chào năm mới 2026. Các sân khấu ngoài trời kết hợp ánh sáng – công nghệ trình diễn tạo nên không khí “đêm không ngủ” trước thời khắc đếm ngược.
Ảnh: Quang Sung
Tại phường Quy Nhơn (Gia Lai), chương trình Gia Lai Countdown Tết Dương lịch 2026 bừng sáng trong không khí náo nhiệt và đầy cảm xúc.
Giữa tiết trời se lạnh, người dân và du khách vẫn hòa mình vào bữa tiệc âm nhạc sôi động, cùng những điệu nhảy cuồng nhiệt lan tỏa khắp quảng trường.
Dòng người đổ xuống đường mỗi lúc một đông, ánh mắt ai cũng ánh lên niềm háo hức, cùng nhau đếm ngược và chờ đợi khoảnh khắc giao thừa thiêng liêng, khi năm mới chính thức gõ cửa.
Ảnh: Dũ Tuấn
Ảnh: Khổng Chí
Ở góc bay flycam, tại quảng trường Nguyễn Tất Thành (trung tâm Quy Nhơn, Gia Lai) rất đông người dân kéo về đây, chờ khoảnh khắc giao thừa.
Chương trình Gia Lai Countdown Tết Dương lịch 2026 đang bước vào Chương II: “Thắp lửa tuổi trẻ – Hội tụ quốc tế”, không khí chương trình trở nên sôi động với sự góp mặt của các ca sĩ trẻ, nghệ sĩ DJ trong nước và quốc tế. Những giai điệu âm nhạc hiện đại, EDM cùng hiệu ứng sân khấu rực rỡ sẽ đưa khán giả hòa mình vào không gian lễ hội đầy năng lượng, hướng tới thời khắc đếm ngược thiêng liêng chào năm mới.
Ảnh: Dũ Tuấn
Phố Tây Bùi Viện quy tụ nhiều quán bar, pub luôn đông đúc khách du lịch quốc tế. Đây là nơi du khách lựa chọn để thưởng thức đồ uống, tận hưởng không gian âm nhạc sôi động và “bung xõa” năng lượng trong khi chờ đón năm mới.
Ảnh: Lê Giang
Ảnh: Viết Niệm
Hàng nghìn vận động viên tham gia giải chạy “Thắp sáng sông Hàn – Chạy đến tương lai”, diễn ra từ 22h đến 24h ngày 31/12/2025.
Cung đường chạy dài khoảng 5km đưa người tham gia qua các tuyến phố và cây cầu biểu tượng, hòa vào không khí sôi động của thời khắc chuyển giao năm mới.
Ảnh: Viết Niệm
Theo ghi nhận tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, sát biển Quy Nhơn, có rất đông du khách người nước ngoài đã xuống đường đón năm mới cùng người dân.
Anh Võ Hoàng (23 tuổi) cho biết, năm nay anh đưa gia đình xem ca nhạc để chào đón năm mới.
"Trò chuyện với người nước ngoài và thêm nhiều bạn mới rất thú vị. Cầu mong mọi người bình an và may mắn trong khoảnh khắc giao thừa", anh chia sẻ.
Chương trình Gia Lai Countdown Tết Dương lịch 2026 với chủ đề “Thắp lửa trái tim – Kết nối yêu thương”, đang diễn hai điểm cầu Quảng trường Nguyễn Tất Thành (Quy Nhơn) và Quảng trường Đại Đoàn Kết (Pleiku).
Lãnh đạo tỉnh Gia Lai cho biết, sự kiện không chỉ là điểm nhấn văn hóa giải trí trong thời khắc chuyển giao năm cũ – năm mới, mà còn là dịp để nhìn lại hành trình vượt qua khó khăn sau bão lũ, khơi dậy tinh thần đoàn kết, lạc quan, hướng tới một năm mới an lành, thịnh vượng, đặc biệt trong bối cảnh Gia Lai chuẩn bị đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026.
Du khách nước ngoài xuống đường đón Tết cùng người dân Quy Nhơn, Gia Lai. Ảnh: Dũ Tuấn
Ảnh: Khổng Chí
Người dân đứng chật kín đường Tôn Đức Thắng để chờ xem pháo Hoa. Khu vực này được cơ quan chức năng cấm đường nên không còn phương tiện di chuyển từ 19h tối 31/12.
Ảnh: Lê Giang
Đường Tôn Đức Thắng hiện đã chặn xe, người dân tràn xuống đường ngồi. Nhiều người tranh thủ bán giấy lót, giá 10 nghìn đồng 1 tấm, rất đắt hàng.
Ảnh: Quang Sung
Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, tại trung tâm TP Cần Thơ, người dân tập trung vui chơi đón chào năm mới 2026 nhiều nhất là khu vực bến Ninh Kiều phường Ninh Kiều và công viên Sông Hậu, phường Cái Khế.
Theo đó, tại khu vực bến Ninh Kiều, người dân tham quan các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm du lịch, quảng diễn ẩm thực nằm trong Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ năm 2025.
Tại công viên Sông Hậu, người dân tập trung về khu vực diễn ra chương trình nghệ thuật chào năm mới do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức thực hiện ngày càng nhiều.
Hoạt động ca hát phục vụ khách tham quan tạn bến Ninh Kiều
Giới trẻ xem chương trình nghệ thuật chào năm mới TP Cần Thơ
Tối 31/12, dù theo kế hoạch chương trình Gia Lai Countdown năm 2026 với chủ đề “Thắp lửa trái tim – Kết nối yêu thương” chính thức bắt đầu lúc 21h, nhưng ngay từ chiều tối, hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) để chọn vị trí đẹp, chờ đón khoảnh khắc chào năm mới.
20h30, khu vực quảng trường Nguyễn Tất Thành đã trở nên nhộn nhịp. Các tuyến đường xung quanh đông dần phương tiện, lực lượng chức năng được huy động phân luồng, đảm bảo an ninh trật tự.
"Năm 2025 có quá nhiều nỗi buồn khi người dân Gia Lai chịu bão lũ lịch sử chưa từng có. Cầu mong năm nay, may mắn sẽ tới với tất cả mọi người", chị Võ Hà Anh (35 tuổi) nói.
Ảnh: Dũ Tuấn
Ảnh: Lê Giang
Ảnh: Viết Niệm
Tại Công viên Biển Đông (TP. Đà Nẵng) đông nghịt người dân và du khách đến vui chơi, chờ đón thời khắc chuyển giao sang năm mới. Trên các tuyến đường dẫn vào khu vực công viên, dòng người nối dài, không khí rộn ràng, náo nhiệt trước thềm Tết Dương lịch 2026.
20h Công viên Biển Đông đã bắt đầu đông người đến vui chơi, chờ đón thời khắc chuyển giao sang năm mới. Nhiều nhóm bạn trẻ đã có mặt từ sớm để “xí chỗ”, chọn vị trí thuận lợi gần sân khấu, chờ thưởng thức các tiết mục ca nhạc chào năm mới.
Từ 19h tối nay, tại các thành phố lớn trên cả nước, người dân đã tập trung rất đông để chờ đến khoảnh khắc đón năm mới.
Thậm chí tại Hà Nội, từ trưa nay rất đông các bạn trẻ đã xếp hàng, "xí chỗ" quanh khu vực Hồ Gươm để chào đón chương trình countdown 2026.
Cảnh tượng nhiều người xếp hàng từ chiều nay dọc các tuyến đường quanh hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Khổng Chí
“Chúng em đi theo tốp để cùng đón năm mới với nhau, là sinh viên nên bọn em có thời gian và cũng muốn để trải nghiệm đón năm mới ở Thủ đô nên quyết định đến sớm để chờ đợi”, Kiều Trinh (quê Nghệ An) cho biết.
“Bọn em đến sớm quá nên phải trải bạt ngồi cho đỡ mỏi chân, dù sao cũng là chào đón năm mới, nên mọi người xung quanh cũng thông cảm. Chúc mừng năm mới mọi người ạ!”, Hiền, một bạn trẻ sinh viên hào hứng nói.
Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) thu hút đông đảo người dân đến xem. Ảnh: Lê Giang
Chương trình “Countdown - City - Maze-ing” trong diễn ra đêm 31/12 tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) thu hút đông đảo người dân đến xem. Đây là màn trình diễn đêm giao thừa bùng nổ với âm nhạc, ánh sáng, công nghệ, mở ra hành trình mới của siêu đô thị sáng tạo. Chương trình quy tụ các nghệ sĩ: Mỹ Tâm, Vũ Cát Tường, Đức Phúc, Hoàng Dũng, Suboi, Rhyder, Pháp Kiều, Lil’Wuyn, Trance Effect, DJ Louis 8Ightz…
Tại Công trường Mê Linh, người dân tập trung đông đảo bên bờ sông Sài Gòn chờ xem bắn pháo hoa giao thừa.
Người dân và du khách Đà Nẵng bắt đầu đổ ra đường từ sớm. Ghi nhận tại Đại lộ Đà Nẵng - Chào năm mới 2026 đây là một trong điểm nhấn mới của chuỗi sự kiện chào đón năm mới. Ảnh: Viết Niệm
Dịp Tết Dương lịch 2026, không khí chào đón năm mới sẽ rộn ràng trên khắp cả nước khi nhiều tỉnh, thành tổ chức bắn pháo hoa kéo dài 15 phút, trong khoảng khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới. Cùng với đó, hàng loạt chương trình văn hóa, nghệ thuật và đếm ngược sẽ diễn ra tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP HCM, Nghệ An, Quảng Ninh, Gia Lai, Khánh Hòa…, tạo nên chuỗi sự kiện sôi động trong thời khắc chuyển giao năm cũ – năm mới.
Tại Hà Nội, thành phố dự kiến bố trí 5 điểm với tổng cộng 6 trận địa pháo hoa, bao gồm khu vực Trụ sở Báo Hà Nội mới và trước Bưu điện Hà Nội (phường Hoàn Kiếm), đảo Dừa – Công viên Thống Nhất (phường Hai Bà Trưng), khuôn viên đường đua F1 (phường Từ Liêm), vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ) và hồ Văn Quán (phường Hà Đông). Tổng số pháo hoa sử dụng gồm 4.000 quả tầm cao, 360 giàn tầm thấp cùng nhiều loại pháo hoa hỏa thuật, bảo đảm hiệu ứng trình diễn đồng bộ và chất lượng. Thời gian bắn diễn ra từ 23h45 ngày 31/12/2025 đến 0h ngày 1/1/2026.
Song song đó, chương trình đếm ngược với chủ đề “Mở kết nối thật” sẽ được tổ chức từ 19h đến 24h ngày 31/12 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, kết hợp âm nhạc hiện đại, sân khấu ngoài trời và hệ thống ánh sáng, mang đến trải nghiệm giải trí đặc sắc cho người dân và du khách.
Tại TP HCM, màn bắn pháo hoa chào năm mới 2026 dự kiến kéo dài 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2026, tại 6 điểm, gồm 3 điểm bắn tầm cao và 3 điểm bắn tầm thấp. Ba điểm pháo hoa tầm cao gồm khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh) với 1.260 quả pháo hoa tầm cao cùng 60 giàn tầm thấp và 10 giàn hỏa thuật; khu trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương) với 500 quả pháo hoa nổ tầm cao và 60 giàn tầm thấp; quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu) với quy mô tương tự.
Ba điểm pháo hoa tầm thấp được bố trí tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới), tòa tháp Saigon Marina IFC (phường Sài Gòn) và khu biệt thự Kim Long (cầu Rạch Đỉa, xã Nhà Bè), mỗi điểm sử dụng 90 giàn pháo hoa.
Trước thời khắc giao thừa, thành phố sẽ tổ chức nhiều chương trình đếm ngược quy mô lớn, nổi bật là Countdown Tiger Remix 2026 tối 31/12 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, mở rộng sang đường Lê Lợi, Công viên Lam Sơn và khu vực Nhà hát Thành phố. Ngoài ra, "Countdown 2026" tại The Global City dự kiến diễn ra từ 15h đến khuya cùng ngày, kết hợp biểu diễn nghệ thuật và pháo hoa hiệu ứng.
Ngay từ chập tối 31/12, hàng nghìn người dân Thủ đô, đặc biệt là giới trẻ đã nườm nượp đổ về phố đi bộ Hồ Gươm để tham dự lễ hội đếm ngược, háo hức...
