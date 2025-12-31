Đón chào năm mới 2026: Tận hưởng không gian âm nhạc sôi động và “bung xõa” năng lượng chờ đón năm mới

Du khách nước ngoài xuống đường đón Tết cùng người dân Quy Nhơn, Gia Lai

Theo ghi nhận tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, sát biển Quy Nhơn, có rất đông du khách người nước ngoài đã xuống đường đón năm mới cùng người dân.

Anh Võ Hoàng (23 tuổi) cho biết, năm nay anh đưa gia đình xem ca nhạc để chào đón năm mới.

"Trò chuyện với người nước ngoài và thêm nhiều bạn mới rất thú vị. Cầu mong mọi người bình an và may mắn trong khoảnh khắc giao thừa", anh chia sẻ.

Chương trình Gia Lai Countdown Tết Dương lịch 2026 với chủ đề “Thắp lửa trái tim – Kết nối yêu thương”, đang diễn hai điểm cầu Quảng trường Nguyễn Tất Thành (Quy Nhơn) và Quảng trường Đại Đoàn Kết (Pleiku).

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai cho biết, sự kiện không chỉ là điểm nhấn văn hóa giải trí trong thời khắc chuyển giao năm cũ – năm mới, mà còn là dịp để nhìn lại hành trình vượt qua khó khăn sau bão lũ, khơi dậy tinh thần đoàn kết, lạc quan, hướng tới một năm mới an lành, thịnh vượng, đặc biệt trong bối cảnh Gia Lai chuẩn bị đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026.

Du khách nước ngoài xuống đường đón Tết cùng người dân Quy Nhơn, Gia Lai. Ảnh: Dũ Tuấn

