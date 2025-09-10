Đòi tiền chuyển nhầm hoài không được, công an vào cuộc nhận được ngay

Ngày 10-9, Công an xã Vạn Đức (tỉnh Gia Lai) đã hỗ trợ chị Lê Thị Hằng (SN 1982; trú thôn An Thường 2, xã Vạn Đức) nhận lại 54,87 triệu đồng bị chuyển nhầm trong quá trình giao dịch qua ứng dụng ngân hàng.

Nhờ sự hỗ trợ của Công an xã Vạn Đức, chị Lê Thị Hằng đã được trả lại số tiền chuyển nhầm.

Trước đó, ngày 4-9, trong lúc thực hiện chuyển khoản, chị Hằng đã gửi nhầm số tiền trên vào tài khoản một cá nhân ở phường Thành Đông, TP Hải Phòng. Mặc dù nhiều lần liên hệ nhưng chị vẫn chưa được trả lại tiền.

Đến sáng 10-9, chị Hằng trình báo sự việc với Công an xã Vạn Đức. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an xã đã phối hợp với Công an phường Thành Đông (TP Hải Phòng) để xác minh, xử lý. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, chị Hằng đã được hoàn trả đầy đủ số tiền.

Vui mừng khi nhận lại tài sản, chị Hằng đã viết thư cảm ơn Công an xã Vạn Đức và Công an phường Thành Đông vì sự tận tình giúp đỡ.